sábado 07 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de febrero de 2026 - 15:55
Capital.

Accidente fatal en el Puente Arias: un hombre murió y su hija quedó internada

La víctima fatal era el conductor del vehículo y viajaba acompañado por su hija, quien fue trasladada de urgencia al hospital Pablo Soria.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa del puente Arias.

Foto ilustrativa del puente Arias.

Lee además
Fatal accidente en Lozano
Tragedia.

Violento accidente en Lozano: chocaron un auto y una camioneta y hay un muerto
Accidente fatal en Calilegua: hombre de 52 años murió tras chocar con su moto (imagen ilustrativa realizada por Todojujuy con IA)
Policial.

Accidente fatal en Calilegua: hombre de 52 años murió tras chocar con su moto

Según informaron fuentes policiales de la UR1 – Seccional 50°, el hecho involucró a un automóvil Volkswagen Suran de color blanco, que era conducido por la víctima fatal. En el rodado también viajaba una mujer de 32 años, hija del conductor.

Por causas que aún son materia de investigación, el hombre perdió el control del vehículo e impactó violentamente contra uno de los postes de alumbrado público del puente.

Minutos después arribó personal del SAME, que constató el fallecimiento del conductor en el lugar, producto de politraumatismos y un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave.

En tanto, la mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Pablo Soria, donde permanece internada en estado reservado.

Intervino personal policial y de emergencias, mientras se realizan las pericias correspondientes para establecer la mecánica del siniestro.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Violento accidente en Lozano: chocaron un auto y una camioneta y hay un muerto

Accidente fatal en Calilegua: hombre de 52 años murió tras chocar con su moto

Realizaron 32 alcoholemias positivas y 15 accidentes en el Jueves de Compadres

Chocó con una palmera, volcó y murió en Perico

Tragedia en Perico: iba en bici, cayó al canal de la muerte y murió

Lo que se lee ahora
Muerte en Perico.
Tragedia.

Chocó con una palmera, volcó y murió en Perico

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Alerta naranja en Jujuy. 
Atención

Alerta naranja por fuertes tormentas y posible granizo en varias zonas de Jujuy

El estado de las rutas (imagen de archivo).
Lluvias.

El estado de las rutas en Jujuy este sábado 7 de febrero

Túnel inundado. video
Lluvias.

Otra vez se inundó el túnel derivador entre barrio Norte y Cuyaya: paso anegado y autos pierden patentes

Corsos capitalinos. video
Atención.

Corsos capitalinos: horarios, cambios en el tránsito y todos los detalles

El pueblo abandonado que atrae al turismo en Mendoza. video
Turismo.

Así es el pueblo fantasma de Mendoza con historia, naturaleza y leyendas que fascina a los turistas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel