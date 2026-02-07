Accidente fatal en el Puente Arias: un hombre murió y su hija quedó internada

Foto ilustrativa del puente Arias.

Un hombre mayor de edad perdió la vida este sábado alrededor de las 10 de la mañana, tras protagonizar un grave accidente de tránsito en el Puente Arias, en la capital jujeña.

Según informaron fuentes policiales de la UR1 – Seccional 50°, el hecho involucró a un automóvil Volkswagen Suran de color blanco, que era conducido por la víctima fatal. En el rodado también viajaba una mujer de 32 años, hija del conductor.

Por causas que aún son materia de investigación, el hombre perdió el control del vehículo e impactó violentamente contra uno de los postes de alumbrado público del puente.

Minutos después arribó personal del SAME, que constató el fallecimiento del conductor en el lugar, producto de politraumatismos y un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave.

En tanto, la mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Pablo Soria, donde permanece internada en estado reservado. Intervino personal policial y de emergencias, mientras se realizan las pericias correspondientes para establecer la mecánica del siniestro.

