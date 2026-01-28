miércoles 28 de enero de 2026

28 de enero de 2026 - 17:42
Tragedia.

Violento accidente en Lozano: chocaron un auto y una camioneta y hay un muerto

El choque de un auto y una camioneta en Lozano, arrojó el fatal saldo de una persona muerta. El siniestro vial dejó también heridos.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Fatal accidente en Lozano

Fatal accidente en Lozano

En la entrada a la localidad de Lozano, un auto y una camioneta chocaron y el ocupante de uno de los vehículos involucrados, murió en el lugar. Se trata de un hombre mayor de edad que residía en San Salvador de Jujuy.

A raíz del impacto, el acompañante del auto de menor porte falleció. Según consignaron desde la Policía, todos los involucrados son de San Salvador de Jujuy. Hay heridos que fueron asistidos por el SAME y trasladados al Hospital Pablo Soria.

El accidente obligó a la intervención del personal de la comisaría del destacamento de Lozano y personal de seguridad vial, que debió regular el tránsito de la ruta para evitar inconvenientes. Trabajan también personal de Criminalística.

Fatal accidente en Lozano
Fatal accidente en Lozano

Fatal accidente en Lozano

Fatal accidente en Lozano
Fatal accidente en Lozano

Fatal accidente en Lozano

Grave accidente en Monterrico

Un grave accidente de tránsito se registró en la ciudad de Monterrico durante la madrugada del lunes 26, cuando una motocicleta impactó contra el acoplado de un tractor en la Ruta Provincial 42, a la altura del barrio 12 de Octubre. Como consecuencia del choque, un hombre de 38 años sufrió la amputación de uno de sus brazos y su acompañante resultó con heridas de consideración.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que una motocicleta Corven 110 cc se encontraba sobre la calzada y que sus ocupantes presentaban heridas graves. El rodado era conducido por un hombre mayor de edad, quien viajaba acompañado por una mujer.

Según las primeras averiguaciones realizadas en el sitio, la motocicleta impactó contra el acoplado de un tractor que circulaba por la ruta. Tras el choque, el vehículo de mayor porte se dio a la fuga y abandonó la escena del accidente.

