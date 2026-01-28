Violento accidente en Lozano: chocaron un auto y una camioneta y hay un muerto

Fatal accidente en Lozano

En la entrada a la localidad de Lozano, un auto y una camioneta chocaron y el ocupante de uno de los vehículos involucrados, murió en el lugar. Se trata de un hombre mayor de edad que residía en San Salvador de Jujuy.

A raíz del impacto, el acompañante del auto de menor porte falleció. Según consignaron desde la Policía, todos los involucrados son de San Salvador de Jujuy. Hay heridos que fueron asistidos por el SAME y trasladados al Hospital Pablo Soria.

El accidente obligó a la intervención del personal de la comisaría del destacamento de Lozano y personal de seguridad vial, que debió regular el tránsito de la ruta para evitar inconvenientes. Trabajan también personal de Criminalística.

Fatal accidente en Lozano Fatal accidente en Lozano Fatal accidente en Lozano Fatal accidente en Lozano Grave accidente en Monterrico Un grave accidente de tránsito se registró en la ciudad de Monterrico durante la madrugada del lunes 26, cuando una motocicleta impactó contra el acoplado de un tractor en la Ruta Provincial 42, a la altura del barrio 12 de Octubre. Como consecuencia del choque, un hombre de 38 años sufrió la amputación de uno de sus brazos y su acompañante resultó con heridas de consideración.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que una motocicleta Corven 110 cc se encontraba sobre la calzada y que sus ocupantes presentaban heridas graves. El rodado era conducido por un hombre mayor de edad, quien viajaba acompañado por una mujer. Según las primeras averiguaciones realizadas en el sitio, la motocicleta impactó contra el acoplado de un tractor que circulaba por la ruta. Tras el choque, el vehículo de mayor porte se dio a la fuga y abandonó la escena del accidente.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







