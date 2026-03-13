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13 de marzo de 2026 - 18:48
Jujuy.

Asunción de Gil Urquiola: "Le pedí que haga una valoración del Ministerio de Seguridad", dijo Carlos Sadir

El Gobernador de Jujuy participó del acto de asunción de Carlos Ariel Gil Urquiola y habló al respecto. También hizo referencia a la situación con los gremios.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Acto en Casa de Gobierno.

Acto en Casa de Gobierno.

Acto en Casa de Gobierno.

Acto en Casa de Gobierno.

Este viernes por la tarde, se realizó el acto de asunción del abogado Carlos Ariel Gil Urquiola como nuevo secretario de Seguridad Pública de Jujuy, cargo que se desempeña dentro de la estructura del Ministerio de Seguridad de la provincia.

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En ese marco, el gobernador Carlos Sadir se refirió al nuevo secretario del área: “La verdad es que le tengo mucha confianza, lo conozco desde hace muchos años y viene trabajando hace mucho tiempo, no solo en la Policía sino también en áreas de la Justicia. Tiene experiencia y conoce el funcionamiento del sistema, así que confiamos mucho en el trabajo que va a realizar de ahora en adelante”.

Embed - CARLOS SADIR - ASUMIÓ GIL URQUIOLA

“Va a seguir todavía a cargo del ministerio hasta que hagamos las designaciones que correspondan. Además, como secretario le pedí que haga una valoración de toda la estructura del Ministerio de Seguridad, desde el organigrama hasta los distintos funcionarios que están ocupando cargos. Esa es la primera tarea que tiene”, añadió.

También aclaró que "por ahora no habrá más cambios. Por ahora van a seguir quienes están actualmente, pero se va a hacer una valoración de todo el organigrama y seguramente de los cargos”.

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Asunción de Carlos Ariel Gil Urquiola.

Asunción de Carlos Ariel Gil Urquiola.

“Me encuentro a cargo de una cartera bastante complicada"

El nuevo secretario de Seguridad de Jujuy, Carlos Ariel Gil Urquiola, habló tras asumir en el cargo: “Me encuentro a cargo de una cartera bastante complicada. Entiendo que voy a dar lo mejor de mi persona, como corresponde, y confiar en el equipo que tenemos”, expresó.

“También, obviamente, consiguiendo el alineamiento que dijo el gobernador, vamos a aportar lo que sería el diálogo. Mediante ese medio, la comprensión y la paciencia, entendemos que se están pasando situaciones complicadas, sobre todo en lo que es la parte salarial”, sostuvo.

“Podríamos llegar a distintos acuerdos, sobre todo también en la parte operativa y en la parte específica que es la cartera de seguridad”, señaló.

Resolver los reclamos salariales

Consultado sobre los objetivos inmediatos de su gestión, Gil Urquiola afirmó que uno de los principales desafíos será abordar los planteos del personal policial y penitenciario.

“El principal objetivo es tratar de resolver los planteos salariales, que entendemos que son justos, con el personal policial y también con el Servicio Penitenciario. Vamos a diagramar, en base a los principios de la política pública en materia de seguridad, el trabajo que se va a llevar adelante”.

Sobre eventuales cambios dentro de la fuerza, el funcionario indicó que se analizarán en los próximos días: “Eso lo vamos a dejar para próximos tiempos. Sé que esto tiene cierta inmediatez y seguramente será definido en la próxima semana”.

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Carlos Ariel Gil Urquiola.

Carlos Ariel Gil Urquiola.

“La idea es corregir los defectos o falencias que se pudieron observar en distintos lugares, no solamente en la parte operativa, sino también en lo que se refiere a investigación y prevención de los delitos. Se va a poner mayor énfasis en la reorganización y distribución del personal policial y en los recursos necesarios para ello”.

Narcomenudeo y trabajo con otras fuerzas

Consultado sobre el narcomenudeo, reconoció que se trata de uno de los problemas actuales, aunque destacó que ya se vienen realizando operativos.

“Sí, es uno de los problemas, pero gracias a Dios en ese aspecto se está trabajando muy fuerte. Tengo conocimiento de medidas que se vienen realizando casi todas las semanas y eso permite combatir este tipo de delitos. Siempre se trabajó de manera conjunta con otras fuerzas, como la Policía Federal y Gendarmería, especialmente desde que se provincializó el narcomenudeo”.

Respecto a las zonas que presentan mayores desafíos en materia de seguridad, el secretario mencionó distintos sectores de la provincia.

“Sabemos muy bien que Alto Comedero es uno de los barrios más grandes y complejos. Yo lo viví porque fui fiscal allí. Es una zona que requiere mucha atención. También en el Ramal y en la zona de Perico hay fenómenos de delincuencia y cuestiones de seguridad que hay que resolver de manera inmediata. Todas tienen importancia, porque el vecino es el que sufre día a día los hechos de inseguridad”.

Sobre posibles cambios en la distribución del personal policial, reiteró que se trata de una cuestión que será analizada en los próximos días, “eso va a ser motivo de análisis en el corto plazo”, concluyó.

Embed - ASUMIÓ GIL URQUIOLA

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