miércoles 29 de abril de 2026
29 de abril de 2026 - 07:14
en vivo País.

En vivo: seguí el minuto a minutos de Manuel Adorni en Diputados

Manuel Adorni presenta su informe de gestión en la Cámara de Diputados, un evento clave en la agenda política de este miércoles.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Manuel Adorni en Diputados (Foto ilustrativa)

Manuel Adorni en Diputados (Foto ilustrativa)

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Manuel Adorni asiste por primera vez como Jefe de Gabinete a presentar su informe de gestión en la Cámara de Diputados desde las 10.30 horas. Se prevé una jornada de unas seis horas. La primera hora sería para la exposición de Adorni y después comenzará la ronda de preguntas.

Adorni asumió el 4 de noviembre de 2025 como jefe de Gabinete. Llega cuestionado por su patrimonio, con causas judiciales por enriquecimiento ilícito. Hoy da su informe número 145 desde la creación de la figura del Gobierno nacional.

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Las 4 preguntas clave que contestó Adorni al Congreso

El jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, respondió este miércoles por escrito preguntas de los bloques parlamentarios antes de presentarse ante la Cámara de Diputados para su informe de gestión:

  • El viaje a Punta del Este y el registro ante la Oficina Anticorrupción.
  • Patrimonio: la declaración jurada pública y el anexo reservado.
  • Grandio y la TV Pública: la distinción entre persona y productora.
  • Viajes presidenciales: trece giras, $425 millones y una invitada.
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Manuel Adorni llegó al Congreso

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Las preguntas serán realizadas por bloques y tiempos asignados para el cuestionario

Primero arrancarán las bancadas más chicas, luego los espacios intermedios y más tarde llegará el turno de Unión por la Patria y La Libertad Avanza. Los diputados enviaron alrededor de 4.800 preguntas, que habrían sido sistematizadas en menos de la mitad.

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