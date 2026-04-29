En vivo: seguí el minuto a minutos de Manuel Adorni en Diputados

Manuel Adorni asiste por primera vez como Jefe de Gabinete a presentar su informe de gestión en la Cámara de Diputados desde las 10.30 horas. Se prevé una jornada de unas seis horas. La primera hora sería para la exposición de Adorni y después comenzará la ronda de preguntas.
Las 4 preguntas clave que contestó Adorni al Congreso
El jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, respondió este miércoles por escrito preguntas de los bloques parlamentarios antes de presentarse ante la Cámara de Diputados para su informe de gestión:
- El viaje a Punta del Este y el registro ante la Oficina Anticorrupción.
- Patrimonio: la declaración jurada pública y el anexo reservado.
- Grandio y la TV Pública: la distinción entre persona y productora.
- Viajes presidenciales: trece giras, $425 millones y una invitada.