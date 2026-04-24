Cerraron la causa por el viaje de la esposa de Manuel Adorni en el avión presidencial

El juez federal Daniel Rafecas resolvió archivar la causa que investigaba al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , por presunta malversación de fondos públicos. La decisión se basa en la falta de delito, según el análisis judicial.

País. El hijo de una de las jubiladas declaró que Manuel Adorni le debe 65.000 dólares

La investigación se centraba en el traslado de Bettina Angeletti, esposa del funcionario, en un vuelo oficial hacia Estados Unidos junto a una comitiva gubernamental.

Tras conocerse la resolución, e l propio Adorni publicó un mensaje en redes sociales donde afirmó: “El tiempo da la razón a quien la tiene”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2047715998703227058&partner=&hide_thread=false "El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene".



Será Justicia.



Fin. pic.twitter.com/yFzzxvbFBr — Manuel Adorni (@madorni) April 24, 2026

El origen de la denuncia

El expediente se inició el 11 de marzo de 2026, luego de una presentación realizada por el abogado Gregorio Dalbón. En su planteo, cuestionó la presencia de Angeletti en un vuelo oficial con destino a Nueva York.

Según la denuncia, la esposa del funcionario no ocupaba un rol institucional dentro de la delegación, lo que motivó sospechas sobre un posible uso indebido de recursos del Estado. El planteo se apoyó en el artículo 260 del Código Penal, que sanciona la malversación de caudales públicos.

La fiscal Alejandra Mangano encabezó la investigación y ordenó una serie de medidas para determinar si existió irregularidad en el traslado.

Entre las acciones realizadas, se solicitó información a la Secretaría General de la Presidencia, además de revisar listas de pasajeros de vuelos oficiales y registros de gastos vinculados a la Jefatura de Gabinete.

También se analizaron consumos efectuados con tarjetas corporativas, en especial aquellos relacionados con alojamiento y viáticos durante el viaje.

Manuel Adorni y su esposa Manuel Adorni y su esposa.

Los argumentos del fallo

De acuerdo a la resolución judicial, Bettina Angeletti no integró formalmente la comitiva oficial, por lo que su traslado no requirió autorización administrativa específica.

Desde la Secretaría General se informó que viajó en carácter de invitada y que su presencia no generó gastos adicionales para el Estado nacional.

En relación a los costos, la fiscalía indicó que los alojamientos correspondieron a habitaciones dobles sin cargos extra, y que no existieron viáticos ni gastos de movilidad asociados a la acompañante.