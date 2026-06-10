Salta: más de 100 fortines participarán del desfile en homenaje a Güemes

En el marco de los actos conmemorativos en Salta por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes , 101 fortines gauchos desfilarán en el Monumento al General Güemes, en una jornada que se espera multitudinaria y de larga duración.

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El orden del desfile se definió días atrás en el predio de la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes, que, por protocolo, abrirá el paso de las agrupaciones. El cierre estará a cargo del Fortín Lola Mora. Organizaciones locales estiman que miles de gauchos recorrerán el sitio central de homenaje durante la jornada.

Desde el Gobierno de Salta dieron a conocer las actividades centrales por el 205° aniversario del fallecimiento del General Martín Miguel de Güemes, figura fundamental de la independencia argentina y símbolo de la identidad salteña .

Los actos oficiales comenzarán a las 23.45 del martes 16 de junio en el Monumento al General Martín Miguel de Güemes, con la tradicional Guardia Bajo las Estrellas. La ceremonia incluirá la entonación del Himno Nacional Argentino y del Himno al General Güemes, el toque de silencio y el relevo de la guardia de honor.

El miércoles 17, desde las 9 en el Panteón de las Glorias del Norte de la Catedral Basílica, las autoridades provinciales participarán de la colocación de una ofrenda floral, una invocación religiosa y un toque de silencio en memoria del prócer.

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Posteriormente, las autoridades se trasladarán al Monumento al General Güemes para participar de la ceremonia central con la presentación y revista de tropas, el izamiento de los pabellones Nacional y Provincial, la colocación de ofrendas florales, la entronización de la imagen de la Virgen Peregrina y del pretal del General Martín Miguel de Güemes, además de la interpretación de los himnos patrios y una invocación religiosa.

Feriado Nacional

A nivel nacional, el feriado por Güemes, que corresponde originalmente al miércoles 17 de junio, fue trasladado este año al lunes 15 para conformar un fin de semana largo. No obstante, en la provincia de Salta la jornada del miércoles 17 mantendrá carácter especial ya que la Ley Provincial 5.032/1976 establece la conmemoración del fallecimiento del prócer.

Por ello para la administración pública provincial será feriado, mientras que el sector privado lo considera día no laborable según la Ley de Contrato de Trabajo.

Breve repaso histórico

El 17 de junio de 1821 recuerda la muerte de Martín Miguel de Güemes, líder salteño clave en la defensa del noroeste argentino durante las guerras por la independencia. Nacido en 1785, Güemes organizó milicias gauchas cuya acción fue decisiva para frenar el avance realista y permitir la continuidad de las campañas independentistas.

Su actuación en la Quebrada de Humahuaca y en la batalla de Suipacha le valió el ascenso a capitán y un creciente reconocimiento dentro de las fuerzas patriotas. En 1815 fue designado gobernador de la Intendencia de Salta, desde donde lideró la resistencia contra los avances del ejército español.

Quién fue Martín Miguel de Güemes.

El líder salteño organizó una estrategia de defensa basada en milicias gauchas que resultó clave para impedir el avance realista hacia el resto del territorio. Gracias a esa resistencia, el Ejército del Norte pudo sostener la lucha independentista en una etapa decisiva.

Fue gobernador de la Intendencia de Salta y falleció tras resultar herido en un enfrentamiento con tropas realistas.

Los actos oficiales y las numerosas agrupaciones que participarán reflejan la persistente vigencia del legado de Güemes en Salta y en el imaginario nacional.