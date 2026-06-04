Salta: ¿cuándo será la entronización del Señor y la Virgen del Milagro?

La Iglesia católica confirmó que la Entronización de las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro se realizará el próximo sábado 25 de julio, a las 17.30, en la Catedral Basílica de Salta . La ceremonia marcará el inicio formal del camino hacia el Milagro 2026.

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La entronización constituye uno de los momentos más esperados por la comunidad católica ya que las imágenes de los santos patronos son ubicadas nuevamente en el altar mayor para recibir la veneración de los peregrinos.

Señor y Virgen del Milagro: llegaron peregrinos de todo el país a Salta

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Durante esta celebración litúrgica, los fieles de Salta y de todo el país participarán de la apertura de preparación espiritual hacía el mes de septiembre. Es el momento del reencuentro con las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro.

Entre las actividades previstas, que año a año suman más fieles de todo el país, las imágenes peregrinas iniciarán su recorrido por barrios de la capital salteña, parroquias, escuelas, hospitales y distintos establecimientos llevando el mensaje de fe.

Miles de peregrinos llegarán a Salta

Las actividades más convocantes de esta celebración religiosa se realizará en septiembre, cuando los peregrinos de toda la provincia, como así también de todo el país, comiencen a llegar a la Catedral de Salta.

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Desde la organización anunciaron también que ya se realizó la convocatoria a la Asociación Salteña de Masajistas, que salen por los cerros a atender pies y piernas cansadas de todos los peregrinos y solicitaron también la colaboración de la gente para que pueda acercar medias, alcohol líquido, cinta hipoalergénica, gasas, toallas femeninas, átomo y agua entre otros elementos. Las donaciones se reciben en Santiago del Estero 1254.

La procesión

La procesión central del Milagro 2026 se realizará el martes 15 de septiembre, fecha en la que las imágenes del Señor y la Virgen recorrerán las calles del centro salteño y, como todos los años, participarán familias, agrupaciones gauchas y comunidades parroquiales además de los peregrinos.

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Es una oportunidad para los fieles quienes podrán participar de una celebración especial, y vivir un momento de renovación de promesas, agradecimientos y pedidos personales, una tradición que forma parte de la identidad cultural y espiritual de los salteños desde hace más de tres siglos.