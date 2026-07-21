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21 de julio de 2026 - 13:05
País.

Salta: el sábado entronizarán las imágenes del Señor y Virgen del Milagro

Este sábado comienza a vivirse en Salta un nuevo tiempo del Milagro con la entronización de las sagradas imágenes del Señor y Virgen del Milagro.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Señor y Virgen del Milagro: llegaron peregrinos de todo el país a Salta&nbsp;

Señor y Virgen del Milagro: llegaron peregrinos de todo el país a Salta 

Este sábado 25 de julio, Salta dará comienzo a uno de los períodos más importantes de su calendario religioso con la tradicional entronización de las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro.

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La ceremonia se realizará a las 17.30 y marcará el inicio del camino de preparación espiritual hacia las celebraciones centrales de septiembre.

Bajo el lema “Señor del Milagro, Tú eres nuestra paz. Oramos para recibirla y servimos para darla”, miles de fieles comenzarán a transitar un nuevo tiempo del Milagro, caracterizado por la oración, el servicio y la renovación del Pacto de Fidelidad.

Entre las principales intenciones de este año se destaca el pedido por la paz en los corazones y en el mundo, además de una convocatoria a vivir un Milagro marcado por la oración, la caridad y el fortalecimiento de las vocaciones sacerdotales.

Cronograma de actividades

Tras la entronización, el calendario religioso continuará con la peregrinación de las instituciones, que se desarrollará desde el 29 de julio hasta el 4 de septiembre.

Señor y la Virgen del Milagro (Archivo)

Señor y la Virgen del Milagro (Archivo)

Posteriormente, del 20 al 23 de agosto se celebrará el Milagro de los Enfermos, mientras que el 28 de agosto, a las 10, tendrá lugar el tradicional “Milagrito”, destinado especialmente a los niños.

Camino a septiembre

Las celebraciones alcanzarán su punto culminante en septiembre. Uno de los momentos más importantes será el 13 de septiembre, cuando se celebre la solemnidad de la Bienaventurada Virgen del Milagro, antes de los actos centrales y la renovación del histórico Pacto de Fidelidad.

Con la entronización de las Sagradas Imágenes, Salta volverá a vivir una de sus expresiones de fe más profundas, una tradición que cada año reúne a miles de peregrinos y constituye uno de los acontecimientos religiosos más convocantes del norte argentino.

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