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21 de julio de 2026 - 15:31
País.

Bono Eléctrico para jubilados en Salta: cómo solicitarlo

Jubilados y pensionados de Salta que cobran el haber mínimo podrán solicitar la asistencia hasta el 30 de diciembre de 2026.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
BonoEléctrico para jubilados en Salta

Bono Eléctrico para jubilados en Salta

Los jubilados y pensionados de Salta que perciben el haber mínimo ya pueden solicitar el Bono Eléctrico Provincial, una asistencia destinada a reducir el impacto de las facturas de energía.

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La medida fue informada por el presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP), Carlos Saravia, quien explicó que la inscripción permanecerá habilitada hasta el 30 de diciembre de 2026.

De cuánto es el Bono Eléctrico

El beneficio alcanza un monto total de hasta $150.000, que será acreditado en tres cuotas de $50.000 directamente sobre las facturas del servicio eléctrico. Saravia aclaró que la ayuda podrá gestionarse incluso de manera retroactiva, siempre que los solicitantes cumplan con las condiciones establecidas.

Bono Eléctrico para jubilados en Salta

Bono Eléctrico para jubilados en Salta

Quiénes pueden solicitar el beneficio

Para acceder al Bono Eléctrico Provincial, los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

  • Percibir ingresos de hasta $481.000.
  • Ser titular de un único suministro eléctrico.
  • Tener el servicio registrado para uso residencial.
  • Presentar el último recibo de haberes previsionales.
  • Presentar el Documento Nacional de Identidad.
  • Contar con la última factura de energía a nombre del solicitante.

Cómo hacer el trámite por internet o WhatsApp

La solicitud puede gestionarse de manera online a través de la página web del Ente Regulador de los Servicios Públicos. También se encuentra habilitado “Vicente”, el asistente inteligente del organismo, disponible mediante WhatsApp en el número 387 634-7400.

Los interesados deberán completar la solicitud y presentar la documentación requerida para que el organismo pueda verificar el cumplimiento de las condiciones.

Dónde realizar la solicitud de manera presencial en Salta

El trámite también podrá efectuarse personalmente en las oficinas del ENRESP ubicadas tanto en la ciudad de Salta como en el interior provincial. Además, se podrá solicitar la asistencia en municipios, Concejos Deliberantes y fundaciones que mantienen convenios vigentes con el organismo regulador.

La sede central, ubicada en Bartolomé Mitre 1231, amplió su horario de atención y funciona de 8 a 19, en horario corrido.

El bono se descuenta de la factura de energía

El presidente del ENRESP remarcó que los beneficiarios no recibirán el dinero en efectivo. El monto será aplicado directamente sobre las facturas del suministro eléctrico. “Este beneficio va a servir para cancelar una obligación vinculada con un servicio esencial”, señaló Saravia. Finalmente, recordó que las personas que reúnan los requisitos tendrán tiempo de iniciar el trámite hasta fin de año. “Seguimos trabajando en defensa de los usuarios”, concluyó.

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