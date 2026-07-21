Lionel Messi llegó a Rosario junto con su familia

Lionel Messi regresó al país. Aterrizó pasadas las seis de la mañana en el Aeropuerto Internacional de Rosario.
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Lionel Messi y su familia viajaron en un vuelo privado y permanecerán unos días en Rosario antes de que el futbolista se reincorpore al Inter Miami.
Lionel Messi regresó al país. Aterrizó pasadas las seis de la mañana en el Aeropuerto Internacional de Rosario.
“La Pulga” fue escoltado por un gran operativo de seguridad que impidió que le hicieran imágenes tanto al futbolista como a sus acompañantes
Messi viajó primero de Nueva York a Miami y, desde allí, emprendió vuelo en un avión privado con destino a su ciudad natal. Se espera que Messi pase unos días junto a su familia en su casa del barrio privado Kentucky, en Funes
Lionel Messi publicó un sentido mensaje después de la derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026. El capitán habló del dolor por no haber conseguido el título, pero también destacó el camino realizado por el equipo durante la competencia.
Messi reconoció que la derrota dejó una herida difícil de cerrar, aunque también remarcó que el recorrido de la Selección Argentina quedará en la memoria.
Luego hizo referencia a los partidos que el equipo logró revertir durante el torneo y al acompañamiento de todo el país.
“Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”.
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