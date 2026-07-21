Lionel Messi llegó a Rosario junto con su familia

Lionel Messi regresó al país. Aterrizó pasadas las seis de la mañana en el Aeropuerto Internacional de Rosario.

Deportes. "Con el corazón", la arenga del Dibu Martínez en el entretiempo de la final contra España

“La Pulga” fue escoltado por un gran operativo de seguridad que impidió que le hicieran imágenes tanto al futbolista como a sus acompañantes

Messi viajó primero de Nueva York a Miami y, desde allí, emprendió vuelo en un avión privado con destino a su ciudad natal. Se espera que Messi pase unos días junto a su familia en su casa del barrio privado Kentucky, en Funes

Messi reconoció que la derrota dejó una herida difícil de cerrar, aunque también remarcó que el recorrido de la Selección Argentina quedará en la memoria.

El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno. El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno.

Luego hizo referencia a los partidos que el equipo logró revertir durante el torneo y al acompañamiento de todo el país.

“Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”.