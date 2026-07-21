Por los costos, 1 de cada 5 estudiantes jujeños abandonó sus estudios en Córdoba

La crisis económica y el incremento del costo de vida comenzaron a impactar de lleno en los estudiantes jujeños que cursan carreras universitarias en Córdoba. Según informó el titular de la Casa de Jujuy , Alberto del Cura , alrededor del 20% de los estudiantes debió abandonar sus estudios presenciales debido a las dificultades para afrontar los gastos.

El dato surge del seguimiento que realiza la institución sobre los estudiantes que reciben asistencia y aquellos que, por razones económicas, regresaron a la provincia.

En una entrevista con La Voz en Vivo, Del Cura explicó que el escenario cambió significativamente en el último tiempo y que muchas familias ya no pueden afrontar los costos que implica estudiar fuera de Jujuy.

"Hoy la media nacional de ingresos es muy baja. Una maestra de Jujuy que antes pagaba los estudios de su hijo, hoy no puede hacerlo", dijo.

Según indicó, la diferencia del costo de vida entre ambas provincias es uno de los principales factores que empuja a los estudiantes a abandonar sus carreras o buscar alternativas.

Vivir en Córdoba cuesta casi el doble

Para ejemplificar el aumento de los gastos cotidianos, Del Cura comparó el precio de un producto de consumo habitual. "Mientras un lomito en Jujuy cuesta unos 7.000 pesos, en Córdoba vale alrededor de 15.000".

También advirtió sobre el fuerte incremento en los servicios básicos. "Una garrafa de 45 kilos que hace cinco meses costaba 27.000 pesos hoy vale 100.000", agregó.

En ese contexto, aseguró que el presupuesto necesario para sostener la vida universitaria es cada vez mayor. "No alcanza un millón y medio de pesos para vivir fuera de la provincia porque es una cifra que está por debajo de la canasta básica".

Estudiantes en la Universidad Nacional de Córdoba (Foto: El Doce)

Convenios para evitar que abandonen sus carreras

Frente al crecimiento de la deserción, la Casa de Jujuy comenzó a implementar distintas estrategias para que los estudiantes puedan continuar con sus estudios.

Entre ellas se encuentran convenios con universidades públicas y privadas para que parte de las cursadas puedan realizarse de manera virtual.

Según explicó Del Cura, esta modalidad permite que muchos jóvenes cursen parte de sus carreras desde Jujuy y reduzcan considerablemente los gastos de alojamiento y manutención en Córdoba.

Más pedidos de ayuda

El funcionario también señaló que aumentaron las consultas vinculadas con asistencia alimentaria y cobertura médica. Actualmente, la Casa de Jujuy tiene registrados 9.200 estudiantes, a quienes brinda acompañamiento social, psicológico y sanitario.

Además, cuenta con una red de 110 comercios adheridos que ofrecen descuentos en pasajes, supermercados y librerías para aliviar el costo de estudiar lejos de la provincia.

Del Cura recordó también la importancia histórica del vínculo entre Jujuy y Córdoba en materia de educación superior.

"El 80% de los médicos que hoy están en Jujuy se recibieron en Córdoba; para nosotros es vital seguir apoyando este vínculo".

Finalmente, indicó que cerca del 30% de los estudiantes registrados no cuenta con obra social, por lo que recibe atención a través de los servicios que ofrece la Casa de Jujuy.