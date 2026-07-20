Complicaciones en la Puna de Salta por nieve acumulada y fuertes ráfagas

Las condiciones invernales volvieron a generar complicaciones este lunes en distintos sectores de la Puna en Salta, donde la presencia de nieve acumulada y fuertes ráfagas de viento blanco afectan la visibilidad y dificultan la circulación por los caminos de altura.
Uno de los sectores más comprometidos se encuentra sobre la ruta provincial 129, en la zona de la cuesta de Abra de Gallo, donde se registró acumulación de nieve tanto en las banquinas como en algunos sectores de la calzada.
Nieve y viento blanco en zonas de altura en Salta
Según informó la Red Vial de Minería, las bajas temperaturas y las condiciones meteorológicas adversas afectan diferentes puntos de la región.
En algunos momentos, el denominado viento blanco reduce considerablemente la visibilidad, lo que incrementa el riesgo para los conductores que deben circular por caminos de montaña.
La combinación de nieve acumulada, ráfagas intensas y temperaturas extremas obliga a extremar las medidas de prevención durante los desplazamientos.
Recomendaciones para quienes deban circular
Desde los organismos encargados de monitorear el estado de las rutas recomendaron reducir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y respetar las indicaciones del personal vial presente en los sectores afectados.
También aconsejaron consultar previamente el estado de los caminos antes de iniciar un viaje hacia zonas de altura y evitar traslados que no sean indispensables mientras persistan las condiciones desfavorables.
Las autoridades recordaron que el clima en la Puna puede modificarse rápidamente, por lo que resulta fundamental contar con información actualizada antes de emprender cualquier recorrido.
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