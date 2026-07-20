lunes 20 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de julio de 2026 - 20:45
País.

Complicaciones en la Puna de Salta por nieve acumulada y fuertes ráfagas

Las condiciones invernales afectan sectores de la Puna en Salta y obligan a circular con extrema precaución.

+ Seguir en
Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Complicacionesen la Puna de Salta por nieve acumulada y fuertes ráfagas

Complicaciones en la Puna de Salta por nieve acumulada y fuertes ráfagas

Las condiciones invernales volvieron a generar complicaciones este lunes en distintos sectores de la Puna en Salta, donde la presencia de nieve acumulada y fuertes ráfagas de viento blanco afectan la visibilidad y dificultan la circulación por los caminos de altura.

Lee además
Incendios en Salta (Foto - El Tribuno de Salta)
SMN.

El viento golpea a Salta: nuevos focos de incendio y complicaciones en distintos puntos de la provincia
Actividades gratuitas en Salta para disfrutar estas vacaciones de invierno
País.

Actividades gratuitas en Salta para disfrutar estas vacaciones de invierno

Uno de los sectores más comprometidos se encuentra sobre la ruta provincial 129, en la zona de la cuesta de Abra de Gallo, donde se registró acumulación de nieve tanto en las banquinas como en algunos sectores de la calzada.

Nieve y viento blanco en zonas de altura en Salta

Según informó la Red Vial de Minería, las bajas temperaturas y las condiciones meteorológicas adversas afectan diferentes puntos de la región.

En algunos momentos, el denominado viento blanco reduce considerablemente la visibilidad, lo que incrementa el riesgo para los conductores que deben circular por caminos de montaña.

La combinación de nieve acumulada, ráfagas intensas y temperaturas extremas obliga a extremar las medidas de prevención durante los desplazamientos.

Recomendaciones para quienes deban circular

Desde los organismos encargados de monitorear el estado de las rutas recomendaron reducir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y respetar las indicaciones del personal vial presente en los sectores afectados.

También aconsejaron consultar previamente el estado de los caminos antes de iniciar un viaje hacia zonas de altura y evitar traslados que no sean indispensables mientras persistan las condiciones desfavorables.

Las autoridades recordaron que el clima en la Puna puede modificarse rápidamente, por lo que resulta fundamental contar con información actualizada antes de emprender cualquier recorrido.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El viento golpea a Salta: nuevos focos de incendio y complicaciones en distintos puntos de la provincia

Actividades gratuitas en Salta para disfrutar estas vacaciones de invierno

River Plate se despidió de la Copa Argentina tras caer ante Aldosivi en Salta

¿Quiénes pueden cobrar el bono de hasta $150.000 para la luz en Salta?

Golpe al narcotráfico en Jujuy y Salta: siete detenidos y más de 61 kilos de cocaína secuestrados

Lo que se lee ahora
Lionel Messi
Mundial.

El emotivo mensaje de Lionel Messi después de perder la final del Mundial 2026

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Telekino: resultados del sorteo 2.437 del domingo 19 de julio de 2026
Argentina.

Telekino: resultados del sorteo 2.437 del domingo 19 de julio de 2026

Selección Argentina.
País.

El Gobierno analiza suspender el feriado por la Selección Argentina

Miles de hinchas recibieron a la Selección Argentina
País.

Miles de hinchas recibieron a la Selección Argentina

Selección Argentina (Foto Conmebol).
Deportes.

Qué jugadores de la Selección vuelven a la Argentina tras el Mundial 2026

Iba en contramano por calle Alvear, chocó a dos autos e intentó escapar video
Policiales.

Iba en contramano por calle Alvear, chocó a dos autos e intentó escapar

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel