Actividades gratuitas en Salta para disfrutar estas vacaciones de invierno

Quienes busquen actividades gratuitas durante las vacaciones de invierno en Salta tendrán una alternativa cultural para disfrutar en familia. Los museos provinciales ofrecerán entrada libre para salteños y residentes hasta el domingo 26, junto con una programación especial para todas las edades.

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La propuesta forma parte del ciclo Vacaciones en Cultura y busca facilitar el acceso al patrimonio histórico, arqueológico y cultural de la provincia durante el receso invernal.

La iniciativa alcanzará a cinco espacios culturales distribuidos entre la capital provincial y distintos puntos turísticos del interior.

Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM) .

. Museo Arqueológico de Cachi .

. Museo Güemes .

. Complejo Museológico Explora Salta .

. Museo de la Vid y el Vino de Cafayate.

El beneficio estará disponible para personas salteñas y residentes durante el período establecido para las vacaciones de invierno.

Actividades gratuitas para disfrutar en familia

Además de recorrer las muestras permanentes y temporarias, los visitantes podrán participar de distintas propuestas diseñadas especialmente para el receso escolar.

La programación contempla talleres, visitas guiadas, actividades lúdicas y experiencias educativas, con alternativas destinadas especialmente a las infancias y a los grupos familiares.

La intención es que el público no solo observe las colecciones, sino que también pueda acercarse al patrimonio cultural mediante actividades participativas y dinámicas.

Una opción para las vacaciones de invierno en Salta

La apertura gratuita de los museos se presenta como una alternativa para quienes buscan planes económicos, educativos y recreativos durante las vacaciones.

La propuesta también permite recorrer algunos de los principales atractivos culturales de la provincia, tanto en Salta capital como en localidades turísticas como Cachi y Cafayate.

Antes de concurrir, se recomienda consultar la programación y los horarios de cada espacio, ya que las actividades especiales pueden variar según el museo.