Actividades gratuitas en Salta para disfrutar estas vacaciones de invierno

Quienes busquen actividades gratuitas durante las vacaciones de invierno en Salta tendrán una alternativa cultural para disfrutar en familia. Los museos provinciales ofrecerán entrada libre para salteños y residentes hasta el domingo 26, junto con una programación especial para todas las edades.
La propuesta forma parte del ciclo Vacaciones en Cultura y busca facilitar el acceso al patrimonio histórico, arqueológico y cultural de la provincia durante el receso invernal.
Qué museos tendrán entrada gratuita en Salta
La iniciativa alcanzará a cinco espacios culturales distribuidos entre la capital provincial y distintos puntos turísticos del interior.
Los museos incluidos son:
- Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM).
- Museo Arqueológico de Cachi.
- Museo Güemes.
- Complejo Museológico Explora Salta.
- Museo de la Vid y el Vino de Cafayate.
El beneficio estará disponible para personas salteñas y residentes durante el período establecido para las vacaciones de invierno.
Actividades gratuitas para disfrutar en familia
Además de recorrer las muestras permanentes y temporarias, los visitantes podrán participar de distintas propuestas diseñadas especialmente para el receso escolar.
La programación contempla talleres, visitas guiadas, actividades lúdicas y experiencias educativas, con alternativas destinadas especialmente a las infancias y a los grupos familiares.
La intención es que el público no solo observe las colecciones, sino que también pueda acercarse al patrimonio cultural mediante actividades participativas y dinámicas.
Una opción para las vacaciones de invierno en Salta
La apertura gratuita de los museos se presenta como una alternativa para quienes buscan planes económicos, educativos y recreativos durante las vacaciones.
La propuesta también permite recorrer algunos de los principales atractivos culturales de la provincia, tanto en Salta capital como en localidades turísticas como Cachi y Cafayate.
Antes de concurrir, se recomienda consultar la programación y los horarios de cada espacio, ya que las actividades especiales pueden variar según el museo.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.