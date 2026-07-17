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17 de julio de 2026 - 13:38
País.

Actividades gratuitas en Salta para disfrutar estas vacaciones de invierno

Salteños y residentes podrán ingresar gratis a cinco museos provinciales y participar de talleres, visitas guiadas y actividades familiares

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
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La propuesta forma parte del ciclo Vacaciones en Cultura y busca facilitar el acceso al patrimonio histórico, arqueológico y cultural de la provincia durante el receso invernal.

Qué museos tendrán entrada gratuita en Salta

La iniciativa alcanzará a cinco espacios culturales distribuidos entre la capital provincial y distintos puntos turísticos del interior.

Los museos incluidos son:

  • Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM).
  • Museo Arqueológico de Cachi.
  • Museo Güemes.
  • Complejo Museológico Explora Salta.
  • Museo de la Vid y el Vino de Cafayate.

El beneficio estará disponible para personas salteñas y residentes durante el período establecido para las vacaciones de invierno.

Actividades gratuitas para disfrutar en familia

Además de recorrer las muestras permanentes y temporarias, los visitantes podrán participar de distintas propuestas diseñadas especialmente para el receso escolar.

La programación contempla talleres, visitas guiadas, actividades lúdicas y experiencias educativas, con alternativas destinadas especialmente a las infancias y a los grupos familiares.

La intención es que el público no solo observe las colecciones, sino que también pueda acercarse al patrimonio cultural mediante actividades participativas y dinámicas.

Una opción para las vacaciones de invierno en Salta

La apertura gratuita de los museos se presenta como una alternativa para quienes buscan planes económicos, educativos y recreativos durante las vacaciones.

La propuesta también permite recorrer algunos de los principales atractivos culturales de la provincia, tanto en Salta capital como en localidades turísticas como Cachi y Cafayate.

Antes de concurrir, se recomienda consultar la programación y los horarios de cada espacio, ya que las actividades especiales pueden variar según el museo.

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