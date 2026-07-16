Alerta en Salta por un incendio próximo al aeropuerto 

Un incendio de pastizales de grandes dimensiones se registró durante la tarde del jueves 16 de julio en la zona sur de la ciudad de Salta , cerca del aeropuerto internacional Martín Miguel de Güemes . El fuego permanece fuera del perímetro de la terminal y, hasta la última actualización, no afectó los vuelos.

Las llamas avanzaron sobre terrenos ubicados entre el barrio Santa Ana y Estación Alvarado . Desde diferentes sectores pudo observarse una enorme columna de humo, visible a varios kilómetros de distancia.

Los primeros reportes mostraron un frente de fuego intenso sobre los pastizales secos que rodean la estación aérea . La situación generó preocupación entre vecinos y conductores que circulaban por la zona. Hasta el momento, no se informó oficialmente cuál fue el origen del incendio, cuánta superficie resultó afectada ni si se registraron personas heridas o daños materiales.

Desde el aeropuerto Martín Miguel de Güemes aclararon que las llamas se encuentran fuera de los límites operativos del predio . “Operación normal, sin vuelos afectados. El incendio está por fuera del perímetro del aeropuerto”, informaron desde la terminal.

Por este motivo, los despegues y aterrizajes continuaban sin modificaciones. Tampoco se habían reportado cancelaciones, desvíos o demoras vinculadas directamente con el incendio. Sin embargo, la situación permanecía bajo seguimiento debido a que un cambio en la dirección o intensidad del viento podría desplazar el humo hacia el aeropuerto o los barrios cercanos.

Alerta por viento Zonda y fuertes ráfagas

El incendio se produjo durante una jornada marcada por condiciones meteorológicas adversas en diferentes sectores de Salta. Había alertas amarillas y naranjas por viento Zonda y fuertes vientos para zonas de los Valles Calchaquíes, la Puna y la cordillera.

En distintos valles se esperaban velocidades de entre 45 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podían superar los 80 kilómetros por hora. En sectores elevados de la Puna, los vientos podían alcanzar velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora, con ráfagas cercanas a los 100 kilómetros por hora. Estas condiciones pueden levantar polvo, reducir la visibilidad y complicar la circulación por rutas y caminos de montaña.

Riesgo muy alto de incendios

Aunque la ciudad de Salta no se encontraba específicamente dentro de las zonas alcanzadas por la alerta por Zonda, se había advertido sobre un alto peligro de incendios forestales. El aumento de la temperatura, las ráfagas, la baja humedad y la presencia de vegetación seca conformaban un escenario favorable para la rápida propagación del fuego.

El índice de peligro para la capital se ubicaba en nivel “muy alto” y se esperaba que durante el viernes y el sábado alcanzara el nivel “extremo”. Bajo estas condiciones, un foco pequeño puede extenderse rápidamente y avanzar hacia viviendas, rutas, instalaciones o lugares de difícil acceso para los equipos de emergencia.

Recomendaciones para prevenir incendios

Las autoridades recomendaron no quemar pastizales, basura o restos de poda y evitar encender fuego en terrenos baldíos o microbasurales. También solicitaron no arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos en caminos o sectores con vegetación, y asegurar chapas, carteles, macetas y otros objetos que puedan ser desplazados por el viento. Ante la presencia de humo o llamas, pidieron alejarse hacia un lugar seguro y comunicarse de inmediato con el Sistema de Emergencias 911 o con la línea municipal gratuita 105.