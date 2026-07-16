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16 de julio de 2026 - 11:11
Deportes.

River en Salta: a qué hora llega el plantel y los detalles del partido ante Aldosivi

El plantel arribará este jueves a la provincia para disputar los 16avos de final de la Copa Argentina. El encuentro se jugará este viernes.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
River llega hoy a Salta: A qué hora aterriza y todo lo que tenés que saber.

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River Plate llegará este jueves 16 de julio a la ciudad de Salta, con arribo previsto para las 19.30, en la previa del partido ante Aldosivi por los 16avos de final de la Copa Argentina. El encuentro se disputará este viernes 17 de julio en el estadio Padre Ernesto Martearena.

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El conjunto de Mar del Plata será el primer plantel en pisar suelo salteño y tiene programada su llegada para las 16.20. La información fue confirmada por la presidenta de la Agencia Provincial Salta Deportes, Claudia Vásquez, durante una entrevista con Radio LUP.

River en Salta: Hoy se entregarán las entradas para personas con discapacidad.

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La funcionaria informó además que durante esta jornada se habilitará la comercialización de localidades de manera presencial y resaltó el gran interés que despierta la llegada del “Millonario” a la provincia.

"Las ventas presenciales se van a realizar a partir de hoy por Boletería Norte, de 10 a 17 horas. Van a estar todas las boleterías abiertas para que todo el hincha y apasionado de River pueda acceder a sus entradas", manifestó.

River se prepara para debutar de manera oficial en el segundo semestre del año.

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Cómo será la venta de entradas

Desde el Gobierno de Salta dieron a conocer el mecanismo establecido para la adquisición presencial de entradas, que funcionará bajo la siguiente modalidad:

Parcialidad de River Plate

  • Jueves 16 de julio: de 10 a 17, en la Boletería Norte del estadio Padre Martearena (Av. Fernández Molina).

Parcialidad de Aldosivi

  • Jueves 16 de julio: de 11 a 18, en la Tienda Oficial del club, ubicada en Olavarría 2967, Mar del Plata.

Entradas para el público en general

  • Jueves 16 de julio: de 10 a 17, en la Boletería Sur del estadio Padre Martearena (Av. Tavella).
  • Viernes 17 de julio: de 10 a 16, en la Boletería Sur.

Las autoridades remarcaron que no se habilitará la comercialización de localidades en el estadio durante la jornada del encuentro, por lo que los simpatizantes deberán asegurarse sus entradas previamente y evitar concurrir sin haberlas adquirido.

Precios de las entradas

  • Popular Menor (hasta 11 años): $45.000
  • Popular: $55.000
  • Platea Preferencial (River): $75.000
  • Platea Techada (River): $95.000

Los tickets podrán ser adquiridos mediante pago en efectivo o utilizando tarjeta de débito, debido a que los puntos de venta estarán equipados con dispositivos Posnet para facilitar las operaciones.

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