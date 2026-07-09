Franco Armani se va de River tras una etapa histórica y ya tiene nuevo equipo

El exitoso ciclo de Franco Armani en River Plate llegó a su cierre. Tras ocho años y medio defendiendo el arco millonario, período en el que acumuló 366 encuentros , conquistó 10 campeonatos y se transformó en uno de los grandes referentes, el arquero de 39 años pondrá fin de manera anticipada a su vínculo contractual para regresar a Atlético Nacional.

Esta última es la institución donde construyó una parte fundamental de su trayectoria y alcanzó la categoría de ídolo . El regreso del Pulpo al conjunto colombiano fue dado a conocer por el periodista especializado en el mercado de pases César Merlo , quien informó que el futbolista y River Plate alcanzaron un acuerdo para rescindir de manera anticipada el contrato que tenía vigencia hasta fin de año.

El arquero optó por volver a Atlético Nacional con el objetivo de cerrar allí su carrera profesional , en un club donde también dejó una huella imborrable al conquistar 13 títulos , entre ellos una Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana .

El paso de Armani por el Millonario tuvo su momento más destacado con la obtención de la Copa Libertadores 2018 , aunque su etapa en el club también quedó marcada por numerosas intervenciones decisivas y registros históricos , entre ellos las 158 presentaciones sin recibir goles .

En la segunda parte de la última temporada, el experimentado arquero dejó de ser una fija en el equipo, ya que Santiago Beltrán se adueñó del puesto. A eso se sumaron distintas lesiones y el crecimiento del joven guardameta, factores que redujeron considerablemente su participación en cancha.

Frente a ese escenario, River Plate decidió acompañar el deseo del arquero de finalizar su trayectoria deportiva como titular y no relegado al banco de los suplentes. La conducción del club, liderada por Stefano Di Carlo, entendió que, después de todo lo que Armani le brindó a la institución, tenía plenamente merecida la posibilidad de definir el próximo paso de su carrera.

“Se ha ganado el derecho de decidir lo que quiere hacer en cualquier momento. Tienen que tener ese espacio porque se lo han ganado”, había manifestado el dirigente tiempo atrás. En sintonía con esa postura, dentro de River no hubo objeciones a la salida del arquero. Por el contrario, el club respaldó su elección y colaboró para agilizar la operación, permitiéndole cumplir con el objetivo que se había propuesto.

Con esta decisión, Armani hará realidad el compromiso que había asumido con los hinchas de Atlético Nacional: ponerle fin a su carrera profesional defendiendo nuevamente la camiseta del conjunto verdolaga. Ese fue el mensaje que les dejó el 5 de enero de 2018, cuando se despidió del club visiblemente emocionado.

Ahora, ocho años más tarde, el arquero está preparado para concretar aquella promesa. Además, podría no ser el único regreso, ya que, de acuerdo con medios colombianos, el defensor Stefan Medina también mantiene conversaciones para volver a la institución de Medellín.

Los títulos de Franco Armani en River

Más allá de su salida, Armani se despide dejando un legado importante tanto en River Plate como en el fútbol argentino. Durante su etapa en el club de Núñez, además de levantar la Copa Libertadores 2018, sumó la Recopa Sudamericana 2019, las Supercopas Argentinas de 2017 y 2019, la Copa Argentina 2019, los títulos de la Liga Profesional obtenidos en 2021 y 2023, el Trofeo de Campeones 2021 y la Supercopa Internacional 2023.

La carrera de Armani se inició en las categorías formativas de Aprendices Casildenses, en la provincia de Santa Fe, y luego siguió su desarrollo en Estudiantes de La Plata y Ferro Carril Oeste, institución en la que tuvo su estreno como futbolista profesional. Más adelante pasó por Deportivo Merlo y, en 2010, concretó su llegada a Atlético Nacional.

Con la camiseta de River Plate, el arquero estableció una marca personal de 965 minutos sin recibir goles en la Primera División del fútbol argentino y terminó consolidándose como uno de los guardametas más importantes de la historia reciente de la institución.

El paso de Franco Armani por la Selección Argentina

El rendimiento sostenido a lo largo de los años le abrió las puertas de la Selección argentina, donde integró los planteles que conquistaron la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Además, fue el arquero del seleccionado en el Mundial de Rusia 2018 y participó de la Copa América 2019, completando un total de 20 encuentros con la camiseta albiceleste.