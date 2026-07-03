Boca y River jugarán en Salta: cuándo llegan y cómo conseguir entradas

Salta volverá a convertirse en uno de los grandes escenarios del fútbol argentino durante julio. Boca y River jugarán en la provincia con pocos días de diferencia y se espera la llegada de miles de hinchas de todo el NOA.

Deportes. Boca en Salta: arranca la venta de entradas para el amistoso con Athletico Paranaense

La presidenta de la Agencia Salta Deportes, Claudia Vázquez, confirmó la realización de ambos encuentros y destacó el impacto turístico y económico que generan este tipo de eventos.

El primer partido será el martes 8 de julio a las 21 en el estadio Padre Ernesto Martearena. Boca enfrentará al Athletico Paranaense de Brasil en un amistoso internacional. Según explicó Vázquez, el plantel Xeneize arribará a Salta el 7 de julio, al igual que el equipo brasileño.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la plataforma Entrada Uno y también habrá retiro de tickets físicos los días 5 y 6 de julio en las boleterías norte del estadio. En cuanto al ingreso de personas con discapacidad, la funcionaria señaló que la modalidad será informada próximamente por los canales oficiales.

River también llegará a la provincia

El segundo gran evento futbolístico se desarrollará el 17 de julio, cuando River dispute en Salta su compromiso por Copa Argentina frente a Aldosivi de Mar del Plata.

De esta manera, los dos equipos más convocantes del país jugarán en la vecina provincia durante el mismo mes, algo que genera expectativa no solo entre los hinchas salteños, sino también entre los fanáticos de Jujuy y del resto del norte argentino.

El impacto turístico y económico

Desde la Agencia Salta Deportes remarcaron que estos eventos movilizan mucho más que al fútbol. La llegada de miles de visitantes genera movimiento en hoteles, restaurantes, comercios, servicios de transporte y distintos sectores vinculados al turismo.

Además, Vázquez destacó que los encuentros serán transmitidos por señales deportivas nacionales, lo que permitirá mostrar a Salta en todo el país y seguir consolidando a la provincia como sede de grandes eventos deportivos.