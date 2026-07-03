viernes 03 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de julio de 2026 - 12:39
Fútbol.

Boca y River jugarán en Salta: cuándo llegan y cómo conseguir entradas

Los dos clubes más populares del país jugarán durante julio en la vecina provincia. Habrá un amistoso internacional y un partido de Copa Argentina.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Boca - River&nbsp;

Boca - River 

Lee además
Boca se prepara para la segunda parte del año. 
Deportes.

Boca vuelve al norte: confirmó un amistoso internacional ante Athletico Paranaense
Boca en Salta: Desde hoy ya se pueden adquirir las entradas para el partido.
Deportes.

Boca en Salta: arranca la venta de entradas para el amistoso con Athletico Paranaense

La presidenta de la Agencia Salta Deportes, Claudia Vázquez, confirmó la realización de ambos encuentros y destacó el impacto turístico y económico que generan este tipo de eventos.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la plataforma Entrada Uno y también habrá retiro de tickets físicos los días 5 y 6 de julio en las boleterías norte del estadio. En cuanto al ingreso de personas con discapacidad, la funcionaria señaló que la modalidad será informada próximamente por los canales oficiales.

River también llegará a la provincia

El segundo gran evento futbolístico se desarrollará el 17 de julio, cuando River dispute en Salta su compromiso por Copa Argentina frente a Aldosivi de Mar del Plata.

De esta manera, los dos equipos más convocantes del país jugarán en la vecina provincia durante el mismo mes, algo que genera expectativa no solo entre los hinchas salteños, sino también entre los fanáticos de Jujuy y del resto del norte argentino.

El impacto turístico y económico

Desde la Agencia Salta Deportes remarcaron que estos eventos movilizan mucho más que al fútbol. La llegada de miles de visitantes genera movimiento en hoteles, restaurantes, comercios, servicios de transporte y distintos sectores vinculados al turismo.

Además, Vázquez destacó que los encuentros serán transmitidos por señales deportivas nacionales, lo que permitirá mostrar a Salta en todo el país y seguir consolidando a la provincia como sede de grandes eventos deportivos.

River Plate podría llegar a Salta.

River Plate podría llegar a Salta.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Boca vuelve al norte: confirmó un amistoso internacional ante Athletico Paranaense

Boca en Salta: arranca la venta de entradas para el amistoso con Athletico Paranaense

Bombazo en Boca: Edinson Cavani rescindió y se fue del club

Las más leídas

Nieve en Catua - Imagen de archivo video
Jujuy.

¿Dónde puede nevar en Jujuy este fin de semana? Mirá lo que dice el pronóstico

Centro Cultural Lola Mora. video
Arte.

Inauguraron el Centro Cultural Lola Mora en Jujuy

Ola polar en Jujuy 
Jujuy.

Cómo sigue el tiempo en Jujuy: qué pasa con la ola polar y el alerta amarilla

El truco casero para limpiar ollas Essen y dejarlas como nuevas.
Sociedad.

El truco casero para limpiar ollas y dejarlas como nuevas

Alertan por tormentas en Miami
Deportes

A horas del partido entre Argentina y Cabo Verde, alertan por tormentas eléctricas en Miami

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel