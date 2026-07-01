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1 de julio de 2026 - 18:39
Deportes

Bombazo en Boca: Edinson Cavani rescindió y se fue del club

Edinson Cavani le puso punto final a su historia en Boca. El delantero uruguayo de 39 años firmó la rescisión de su contrato y se despidió del Xeneize tras un ciclo con altibajos.

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Redacción de TodoJujuy
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Bombazo en Boca: Edinson Cavani rescindió y se fue del club.&nbsp;

Bombazo en Boca: Edinson Cavani rescindió y se fue del club. 

El capítulo de Edinson Cavani en Boca llegó a su final. Luego de tres temporadas defendiendo la camiseta azul y oro, y con las lesiones como protagonistas de su etapa, el atacante uruguayo firmó la rescisión de su contrato y puso punto final a su paso por el club.

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Fin de ciclo: Edinson Cavani rescindió con Boca y se fue del club

El rumor se transformó en realidad. Este miércoles, Edinson Cavani puso la firma y acordó la rescisión de su contrato con Boca. El atacante uruguayo de 39 años, afectado por varias lesiones que limitaron su presencia en los últimos meses, le puso punto final a su etapa en el Xeneize.

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El histórico delantero de la Selección de Uruguay, con una extensa trayectoria en clubes como París Saint-Germain, Manchester United, Napoli y Valencia, entre otros, no estaba en los planes de Rodolfo Arruabarrena, flamante entrenador del Club de la Ribera.

El Matador había iniciado un nuevo intento para volver a estar a disposición. Días atrás se realizó un bloqueo en la zona lumbar para terminar con las molestias que lo habían alejado de las canchas en 2026 y tenía previsto regresar tras un mes y medio de recuperación.

Sin embargo, al no estar en los planes del Vasco, finalmente decidió ponerle punto final a su vínculo con la institución.

Así, tras tres temporadas desde su llegada a Boca a mediados de 2023, Edinson Cavani cerró su ciclo en el club y se convirtió en jugador libre. Ahora deberá decidir su próximo paso, con la idea firme de continuar dentro de una cancha durante un tiempo más.

A lo largo de sus tres años en Boca, Cavani no pudo desplegar todo su potencial. Después de un destacado inicio de 2024, en el que mostró destellos de su jerarquía, las lesiones comenzaron a ser un factor determinante y le impidieron tener la continuidad que necesitaba.

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Durante su etapa en Boca, Cavani sufrió 13 lesiones que condicionaron su recorrido en el club. Como consecuencia, se perdió 50 encuentros, incluyendo duelos de peso como los de la Copa Libertadores de este año y el Superclásico ante River.

La seguidilla de problemas físicos fue clave en la decisión de Arruabarrena de dejar de contar con él.

La partida de Cavani se suma a otros dos movimientos que ya estaban confirmados en Boca. En este mercado de pases, el Xeneize también despidió a Ander Herrera, quien acordó la rescisión de su vínculo, y cedió a Agustín Martegani al DIM de Colombia por un año y medio.

Los números de Cavani en Boca reflejan su paso por el club: en tres temporadas disputó 81 encuentros, marcó 28 goles y registró 3 asistencias. En ese período recibió 12 amarillas y sufrió una expulsión, sumando 5.878 minutos de acción.

El futuro futbolístico de Edinson Cavani

El futuro de Cavani podría estar ligado a sus raíces. Danubio, el club donde dio sus primeros pasos, siempre manifestó su intención de volver a contar con él y, tras su salida de Boca, aumentaron las chances de que el Matador regrese a Uruguay después de 19 años fuera del país.

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Danubio, la institución en la que Cavani dio sus primeros pasos y debutó como profesional allá por marzo de 2007, mantiene la ilusión de volver a contar con él. Gustavo Matosas, su director deportivo, fue contundente al hablar sobre un posible regreso: “No quiero que Edi se lo tome a mal, pero acá siempre tiene la puerta abierta. Es su casa”.

Cavani lleva varios meses sin jugar —su último partido fue el 20 de febrero, en el 0-0 frente a Racing—, pero Gustavo Matosas aseguró que el club está preparado para acompañar su recuperación: “Tenemos a uno de los mejores cuerpos médicos, no solo de Uruguay sino de gran parte de América. Esta es su casa, si él decide que sea acá...”.

Imagino que puede ir adonde quiera. Al Paris Saint-Germain, al Manchester United... pero su casa siempre tiene las puertas abiertas y el desayuno servido acá donde desayunan todos los jugadores. No tengo el teléfono de Edi, así que con que me mande un mensaje abierto para que se sepa el orgullo que sería para Danubio volver a recibirlo. Que venga a su casa si él lo decide", agregó.

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No es el primer intento que hace el dirigente charrúa por el histórico artillero. Antes de su llegada a Boca también le había hecho un guiño y a mediados de 2025, mientras era uno de los más resistidos con la camiseta azul y oro, volvió a fantasear con su llegada." Este es el equipo en el que debutó, que hizo Inferiores. Lo que él quiera, para Danubio estará bien", indicó en El Espectador de Uruguay.

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