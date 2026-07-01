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1 de julio de 2026 - 18:09
Deportes

La respuesta del Atlético de Madrid a Julián Álvarez tras su deseo de irse

El futuro de Julián Álvarez volvió a generar repercusión luego de que el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, respondiera con firmeza al deseo del delantero de dejar el club.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La respuesta del Atlético de Madrid a Julián Álvarez tras su deseo de irse.&nbsp;

La respuesta del Atlético de Madrid a Julián Álvarez tras su deseo de irse. 

El futuro de Julián Álvarez abrió un nuevo capítulo tras las declaraciones del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, quien respondió al deseo del delantero argentino de abandonar la institución. Los detalles, en la nota.

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La firme postura del Atlético de Madrid ante la posible salida de Julián Álvarez

El futuro de Julián Álvarez genera expectativa en Europa después de que el argentino manifestara su deseo de buscar nuevos desafíos. La dirigencia del Atlético de Madrid reaccionó y ratificó su postura sobre el delantero.

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Julián Álvarez expresó su deseo de salir del equipo rojiblanco tras el encuentro de Argentina frente a Austria por el Mundial 2026, al considerar que era el momento de avanzar hacia su próximo objetivo personal.

La respuesta del Atlético de Madrid llegó rápidamente. Enrique Cerezo aseguró que el club no tiene intención de desprenderse de Julián Álvarez, quien mantiene contrato vigente hasta el 30 de junio de 2030.

Cerezo en diálogo con RNE, señaló que “nos pilló de sorpresa y nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, decir que es un jugador del Atlético de Madrid y que nosotros no tenemos ninguna oferta de nada ni de nadie, y que, aunque hubiera ofertas, no lo queremos vender”.

La postura del Atlético es firme: no planea vender a su estrella, que está vinculado al club hasta 2030 y protegido por una cláusula de 500 millones de euros. Ante esta situación, equipos como Real Madrid, Barcelona y Arsenal enfrentarían grandes dificultades si buscan incorporarlo.

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El futuro de Julián Álvarez quedó en el centro de la escena luego de que el argentino manifestara su intención de dejar el Atlético de Madrid. “Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño”, afirmó tras el encuentro ante Austria, en una decisión que abrió un nuevo capítulo en el mercado europeo.

Tensión entre el Barcelona y el Atlético de Madrid

La situación de Julián Álvarez sumó un capítulo institucional. Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club, confirmó que el Atlético de Madrid acudirá a la FIFA para denunciar al Barcelona, al considerar que habría existido un contacto indebido con el delantero argentino mientras mantenía contrato vigente.

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La decisión llega tras una serie de cruces entre las instituciones, con un conflicto que se inició el 23 de junio, cuando el consejero delegado del Atlético lanzó críticas contra el club dirigido por Joan Laporta.

El conflicto sumó tensión luego de las fuertes declaraciones del dirigente del Atlético, quien manifestó el enojo de la institución con el Barcelona y señaló que se sienten “ninguneados” por el club catalán, según expresó a EFE.

El conflicto sumó un nuevo capítulo luego de que Joan Laporta no descartara un posible interés del Barcelona, aunque tampoco confirmó nombres. Sus declaraciones durante la celebración de su cumpleaños encendieron las alarmas en el Metropolitano.

Joan Laporta alimentó las especulaciones con sus declaraciones: “Los deseos se hacen realidad si trabajas por ellos. Muchos jugadores quieren venir al Barça y esperamos poder cumplir los sueños de quienes quieren formar parte del club”.

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