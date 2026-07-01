Boca en Salta: arranca la venta de entradas para el amistoso con Athletico Paranaense

Boca en Salta: Desde hoy ya se pueden adquirir las entradas para el partido.

Con la asunción de Rodolfo Arruabarrena como entrenador , Boca ya comienza a delinear su planificación de pretemporada en paralelo al desarrollo del Mundial . El conjunto “Xeneize” disputará un amistoso frente a Athletico Paranaense en Salta.

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El encuentro se dará en el contexto de la Copa Desafío de Invierno , y la organización del evento informó los detalles del esquema de venta de tickets para los simpatizantes.

El partido se jugará el miércoles 8 de julio a partir de las 21 horas en el estadio Padre Martearena . Será el segundo amistoso del club de la Ribera previo al inicio formal de la segunda mitad de la temporada , que también contempla un encuentro a puertas cerradas ante Defensa y Justicia en el predio de Casa Amarilla .

El duelo se llevará a cabo el miércoles 8 de julio desde las 21.

Las entradas estarán disponibles para su compra online desde este miércoles 1 de julio a las 17 horas , mediante el sitio www.entradauno.com.

Boca arranca con los amistosos de pretemporada.

En tanto, quienes opten por adquirirlas de forma presencial podrán hacerlo el domingo 5 y el lunes 6 de julio, entre las 12 y las 17, en las boleterías Norte del estadio, ubicadas sobre la avenida Fernández Molina s/n.

En cuanto a los valores, se establecieron en $35.000 para las populares, $60.000 para las plateas preferenciales Este y $80.000 para la platea cubierta.

Boca jugará un amistoso con Athletico Paranaense en Salta.

Existe una fuerte expectativa entre los simpatizantes, especialmente entre aquellos que viven en Salta, por la posibilidad de ver en acción al equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena. A su vez, la provincia se prepara para la llegada de miles de hinchas que se acercarán al estadio para presenciar al Xeneize en un partido de alto nivel frente a un conjunto brasileño.

River también jugará en Salta

River también jugará en Salta.

La llegada de Boca a Salta se agrega al encuentro que protagonizarán River Plate y Aldosivi el 17 de julio por la Copa Argentina, lo que refuerza el rol de la provincia como uno de los principales puntos del país para la realización de eventos de gran convocatoria y afianza su perfil como plaza de turismo deportivo.