Polémica en Inglaterra vs. Ghana: un jugador se tapó la boca al hablar con un rival y no lo expulsaron

Polémica con Bellingham: se tapó la boca para hablarle a un rival y no fue expulsado.

Inglaterra no logró romper la igualdad ante Ghana y terminó empatando el encuentro. El equipo dirigido por Thomas Tuchel venía de ser uno de los que mejores impresiones había dejado en su debut en el Mundial 2026 , tras imponerse a la Croacia de Luka Modric .

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Sin embargo, un bloque defensivo sólido y un esquema apoyado en la rapidez de sus atacantes le permitió al conjunto africano sumar un punto frente a una de las principales candidatas al título .

Más allá del desarrollo del encuentro , se generó una controversia que colocó en el foco a uno de los jugadores más destacados del equipo. Jude Bellingham fue captado por las cámaras mientras se cubría la boca al dirigirse a Jordan Ayew .

¡MOMENTO TENSO! Jude Bellingham y Carlos Queiroz protagonizaron un picante cruce camino al entretiempo de Inglaterra y Ghana. #ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/Jb4xvMKTaF

El juez del partido , Said Martínez , observó la situación en vivo, pero decidió no aplicar sanción alguna . Esto ocurrió pocos días después de que el paraguayo Miguel Almirón fuera expulsado por una acción similar frente a Turquía . “ Después de la revisión. Número 10. Paraguay. Se ha cubierto la boca. La decisión es: ¡roja directa! ”, comunicó en aquel encuentro el árbitro salvadoreño Iván Barton , encargado de impartir justicia en ese compromiso.

Aquella expulsión quedó registrada como un hecho sin antecedentes. Se trató del primer jugador sancionado bajo la llamada “Ley Vinícius”, una disposición aprobada por la FIFA el 28 de abril de 2026 luego del episodio protagonizado por el extremo brasileño con Prestianni.

Jude Bellingham reabre la polémica de la ley Vinícius en el partido contra Ghana.

Qué es la ‘Ley Vinícius’

Aunque popularmente se la denomina de esa manera, no se trata de una normativa formal con ese nombre. Es, en realidad, la forma en que se conoce a un nuevo criterio disciplinario impulsado por la FIFA y la IFAB, orientado a reforzar la lucha contra los insultos, las manifestaciones discriminatorias y cualquier conducta de odio dentro del campo de juego.

La normativa habilita a sancionar a los jugadores que se tapen la boca en un intercambio con un adversario, ya que ese gesto impide o complica la detección de eventuales expresiones ofensivas. Hasta la implementación de esta disposición, ese tipo de conducta no tenía castigo y cualquier posible insulto quedaba sin comprobación.

A partir de ahora, la reacción disciplinaria correspondiente —que queda sujeta a la gravedad del hecho y al criterio del árbitro— puede llegar incluso a la expulsión inmediata. La única situación exceptuada es la comunicación entre integrantes del mismo equipo.

Ley Vinícius.

El gesto de Bellingham tapándose la boca

La jugada se difundió con rapidez en redes y medios. No obstante, el árbitro interpretó que el diálogo entre los futbolistas fue respetuoso y que no había señales de una actitud ofensiva. De todos modos, la discusión se centra en que tanto la acción de Bellingham como la de Almirón presentan, en apariencia, características muy similares.

La Federación Paraguaya de Fútbol sostiene que la norma “debe aplicarse por igual a todos los equipos, o pierde toda credibilidad”. Por su parte, la FIFA confirmó que ya recibió el reclamo y adelantó que analizará los episodios mencionados.

Imagen de la tensión entre Inglaterra y Ghana.

Repercusiones internacionales

La situación generó repercusión global. En Francia, el medio RMC Sport difundió un análisis titulado: ¿Criterio arbitral desigual? Sin sanción de expulsión para Bellingham. Desde Inglaterra, el medio The Sun también puso en duda la resolución del árbitro y sugirió que el mediocampista del Real Madrid pudo haber visto la tarjeta roja.

Pero la polémica no terminó allí. Sobre el cierre del primer tiempo, Jude Bellingham protagonizó una fuerte entrada sobre Jerome Opoku en las cercanías del banco del conjunto africano.

Jude Bellingham yendo al túnel de vestuarios en el descanso.

El combinado de Ghana reclamó la amonestación, aunque el juez decidió dejar continuar la acción. Minutos más tarde, cuando el jugador se dirigía hacia el túnel de vestuarios, mantuvo un intercambio verbal tenso con miembros del cuerpo técnico ghanés.

Queiroz acusa, Bellingham responde

En la conferencia de prensa posterior, el entrenador de Ghana, Carlos Queiroz, dio su relato de lo sucedido. “Reaccionó mal y profirió insultos”, afirmó al describir la situación.

El técnico portugués agregó que Bellingham “soltó palabrotas y eso aumentó la tensión”, aunque más tarde relativizó el episodio y le quitó dramatismo: “Hubo un pequeño chispazo verbal, pero luego nos calmamos. El fútbol no es bailar en un salón con esmoquin. No es un espectáculo”, sostuvo.

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Por su lado, el jugador del Real Madrid asumió su responsabilidad en la jugada que desencadenó el altercado. “Fue justo cuando hice una entrada absurda, para ser sincero. Intentaba recuperar el balón; seguí la jugada un poco y terminé golpeando al chico”, explicó.

¿Debió Jude ser expulsado?

La cuestión no admite una sola interpretación. Si se observa exclusivamente el hecho de taparse la boca al hablar con un adversario, las imágenes de Bellingham remiten de forma directa a aquellas que derivaron en la expulsión de Almirón. No obstante, la forma en que está redactada la norma deja un amplio espacio para la valoración del árbitro.

El internacional por Inglaterra, Jude Bellingham.

El juez del encuentro no debe limitar su análisis únicamente al gesto, sino que también tiene que considerar el contexto general, la intencionalidad del futbolista y si existen o no señales claras de una conducta ofensiva.

En base a esos criterios, entendió que no había elementos suficientes como para expulsar al jugador. Finalmente, la FIFA distinguió a Jude Bellingham como el mejor futbolista del partido, otorgándole el premio al MVP.