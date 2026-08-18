El SMN renovó las alertas por viento en Jujuy

El Servicio Meteorológico Nacional renovó el Sistema de Alerta Temprana para Jujuy y mantiene vigente una alerta amarilla por viento fuerte y viento Zonda para este martes 18 de agosto. La advertencia alcanza principalmente a sectores de la Puna, la Cordillera y zonas montañosas de la provincia.

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Según el reporte, el martes será la jornada más extendida en cuanto a fenómenos, ya que se esperan vientos del sector oeste durante la mañana, tarde y noche en zonas cordilleranas y de la Puna. Además, durante la tarde podría presentarse viento Zonda en áreas montañosas de Jujuy.

Para este martes 18 de agosto, el alerta por vientos fuertes del oeste alcanza a:

En estas áreas, el viento podría alcanzar velocidades de entre 60 y 80 km/h , con ráfagas que pueden llegar a los 130 km/h . La advertencia se mantiene durante la mañana, la tarde y la noche del martes.

Dónde se espera viento Zonda

El martes también se espera viento Zonda durante la tarde en sectores de:

Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano

Zona montañosa de Humahuaca

Zona montañosa de Tilcara

Zona montañosa de Tumbaya

Este fenómeno puede presentarse con velocidades de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h. Además, puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones muy secas, lo que eleva el riesgo de complicaciones en la circulación y posibles incendios.

Qué pasará el miércoles 19

Para el miércoles 19 de agosto, el SMN mantiene la advertencia por vientos fuertes del sector oeste en zonas de la Cordillera y la Puna jujeña. Las ráfagas se esperan principalmente durante la tarde y la noche.

Las zonas alcanzadas serán:

Cordillera de Cochinoca

Cordillera de Rinconada

Cordillera de Santa Catalina

Cordillera de Susques

Puna de Susques

Puna de Cochinoca

Puna de Humahuaca

Puna de Rinconada

Puna de Santa Catalina

Puna de Tilcara

Puna de Tumbaya

Yavi

Qué significa la alerta amarilla

El nivel amarillo del Sistema de Alerta Temprana implica la posible presencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Por eso, el organismo recomienda mantenerse informado y tomar medidas preventivas.

En el caso del viento Zonda, el SMN recomienda asegurar objetos que puedan volarse, evitar permanecer cerca de árboles, no estacionar vehículos debajo de ramas o postes, mantener la vivienda cerrada y reducir la exposición al aire libre.

El SMN renovó la alerta por viento fuerte y viento Zonda para Jujuy.

Recomendaciones ante el viento fuerte y Zonda

Ante estas condiciones, se recomienda:

Evitar salir si no es necesario.

Asegurar chapas, macetas, toldos y objetos sueltos.

Mantener cerradas puertas y ventanas.

No refugiarse debajo de árboles, postes, marquesinas o carteles.

Circular con precaución en rutas por posible baja visibilidad.

Evitar hacer fuego o manipular elementos inflamables.

Tener a mano linterna, documentos, celular cargado y elementos básicos de emergencia.

Lo más importante

El SMN mantiene alerta amarilla para Jujuy.

El martes 18 habrá viento fuerte en Puna y Cordillera.

También se espera viento Zonda en zonas montañosas durante la tarde.

Las ráfagas del viento oeste podrían alcanzar los 130 km/h.

El miércoles 19 continuará la alerta por viento en sectores cordilleranos y de la Puna.

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