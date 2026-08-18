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18 de agosto de 2026 - 07:06
SMN.

El SMN renovó las alertas por viento en Jujuy

El SMN mantiene alertas para este martes 18 y miércoles 19 de agosto por viento fuerte y viento Zonda en distintos sectores de Jujuy.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Alerta por viento norte en Jujuy (Foto ilustrativa).

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Según el reporte, el martes será la jornada más extendida en cuanto a fenómenos, ya que se esperan vientos del sector oeste durante la mañana, tarde y noche en zonas cordilleranas y de la Puna. Además, durante la tarde podría presentarse viento Zonda en áreas montañosas de Jujuy.

Qué zonas estarán bajo alerta este martes 18

Para este martes 18 de agosto, el alerta por vientos fuertes del oeste alcanza a:

  • Cordillera de Cochinoca
  • Cordillera de Rinconada
  • Cordillera de Santa Catalina
  • Cordillera de Susques
  • Puna de Susques
  • Puna de Cochinoca
  • Puna de Humahuaca
  • Puna de Rinconada
  • Puna de Santa Catalina
  • Puna de Tilcara
  • Puna de Tumbaya
  • Yavi

En estas áreas, el viento podría alcanzar velocidades de entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden llegar a los 130 km/h. La advertencia se mantiene durante la mañana, la tarde y la noche del martes.

Dónde se espera viento Zonda

El martes también se espera viento Zonda durante la tarde en sectores de:

  • Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano
  • Zona montañosa de Humahuaca
  • Zona montañosa de Tilcara
  • Zona montañosa de Tumbaya

Este fenómeno puede presentarse con velocidades de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h. Además, puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones muy secas, lo que eleva el riesgo de complicaciones en la circulación y posibles incendios.

Qué pasará el miércoles 19

Para el miércoles 19 de agosto, el SMN mantiene la advertencia por vientos fuertes del sector oeste en zonas de la Cordillera y la Puna jujeña. Las ráfagas se esperan principalmente durante la tarde y la noche.

Las zonas alcanzadas serán:

  • Cordillera de Cochinoca
  • Cordillera de Rinconada
  • Cordillera de Santa Catalina
  • Cordillera de Susques
  • Puna de Susques
  • Puna de Cochinoca
  • Puna de Humahuaca
  • Puna de Rinconada
  • Puna de Santa Catalina
  • Puna de Tilcara
  • Puna de Tumbaya
  • Yavi

Qué significa la alerta amarilla

El nivel amarillo del Sistema de Alerta Temprana implica la posible presencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Por eso, el organismo recomienda mantenerse informado y tomar medidas preventivas.

En el caso del viento Zonda, el SMN recomienda asegurar objetos que puedan volarse, evitar permanecer cerca de árboles, no estacionar vehículos debajo de ramas o postes, mantener la vivienda cerrada y reducir la exposición al aire libre.

El SMN renov&oacute; la alerta por viento fuerte y viento Zonda para Jujuy.

El SMN renovó la alerta por viento fuerte y viento Zonda para Jujuy.

Recomendaciones ante el viento fuerte y Zonda

Ante estas condiciones, se recomienda:

  • Evitar salir si no es necesario.
  • Asegurar chapas, macetas, toldos y objetos sueltos.
  • Mantener cerradas puertas y ventanas.
  • No refugiarse debajo de árboles, postes, marquesinas o carteles.
  • Circular con precaución en rutas por posible baja visibilidad.
  • Evitar hacer fuego o manipular elementos inflamables.
  • Tener a mano linterna, documentos, celular cargado y elementos básicos de emergencia.

Lo más importante

  • El SMN mantiene alerta amarilla para Jujuy.
  • El martes 18 habrá viento fuerte en Puna y Cordillera.
  • También se espera viento Zonda en zonas montañosas durante la tarde.
  • Las ráfagas del viento oeste podrían alcanzar los 130 km/h.
  • El miércoles 19 continuará la alerta por viento en sectores cordilleranos y de la Puna.

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