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5 de octubre de 2026 - 20:07
Jujuy.

Muerte en un departamento de San Salvador de Jujuy: qué reveló la autopsia preliminar

Durante este lunes se realizó la autopsia preliminar al hombre hallado muerto en el centro de San Salvador de Jujuy.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Muerte en un departamento del centro: qué reveló la autopsia preliminar

Muerte en un departamento del centro: qué reveló la autopsia preliminar

La Justicia investiga la muerte de un hombre de 42 años que fue encontrado sin vida durante la noche del sábado en un departamento de calle General Paz, en el barrio Centro de San Salvador de Jujuy. Este lunes se realizó la autopsia.

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De acuerdo con el resultado preliminar, el fallecimiento se habría producido por causas naturales, concretamente por un paro cardiorrespiratorio. Según la información disponible hasta el momento, no se detectaron evidencias de la participación de terceras personas. Sin embargo, la investigación continúa y aún se esperan los resultados definitivos de los exámenes cadavéricos y del análisis de los teléfonos celulares secuestrados.

Tras el llamado al 911, personal policial se dirigió hasta el lugar. Por disposición de la Fiscalía también intervino el CEOP para poder ingresar al inmueble. Dentro del departamento, los efectivos encontraron al hombre de 42 años sin vida.

En el lugar también estaba un joven de 26 años, quien quedó demorado y permanece a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones.

Secuestraron celulares y analizan la escena

Durante el procedimiento se secuestraron teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes como parte de la investigación. Además, trabajaron en el lugar efectivos de Criminalística, Bomberos y la División Homicidios, quienes realizaron las tareas de preservación de la escena y recolección de elementos considerados de interés. La presencia de manchas de sangre dentro del inmueble también forma parte de las circunstancias que serán analizadas por los investigadores para reconstruir lo ocurrido.

La investigación continúa

Pese a que la autopsia preliminar indica una muerte natural y sin signos de intervención de terceros, la Fiscalía mantiene abiertas distintas medidas para esclarecer completamente las circunstancias del fallecimiento.

Entre ellas se encuentran los estudios cadavéricos complementarios y el análisis de los dispositivos secuestrados. Mientras tanto, el joven de 26 años continúa demorado y a disposición de la Justicia hasta que se determine su situación en el marco de la causa.

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