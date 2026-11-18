Muerte de una motociclista en Jujuy: investigan al conductor por manejar alcoholizado (Imagen ilustrativa realizada con IA)

La muerte de una motociclista en Río Blanco , ocurrida después de un siniestro vial durante la madrugada del domingo 15 de noviembre, continúa bajo investigación judicial. La Fiscalía de Palpalá imputó al conductor involucrado por homicidio culposo agravado por la conducción bajo los efectos del alcohol, mientras se aguardan los resultados de nuevas pericias y de la autopsia que se realizará este jueves 19 de noviembre.

Jujuy. "El responsable estaba muy ebrio", dijo el hermano de la mujer que falleció tras un accidente en Ruta 1

La víctima, Melinda Berta Maidana, sufrió lesiones de gravedad durante el hecho y fue trasladada al hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy, donde falleció horas después.

Según informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la intervención policial fue inmediata, ya que efectivos de la fuerza se encontraban realizando un control a pocos metros del lugar donde ocurrió el siniestro.

La investigación está a cargo del fiscal Alejandro Maldonado, titular de la Fiscalía de Investigación Penal Preparatoria Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas N.º 8 de Palpalá, en el marco del legajo P-25993/26.

Imputaron al conductor por homicidio culposo agravado

A partir de los primeros elementos incorporados a la causa, el fiscal Alejandro Maldonado resolvió imputar al conductor involucrado, identificado mediante sus iniciales C.G.T. La calificación legal es homicidio culposo por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor, agravado por la conducción bajo los efectos del alcohol.

El delito está previsto en el artículo 84 bis, primer y segundo párrafo, del Código Penal argentino. Esta imputación implica que la Fiscalía atribuye provisionalmente al conductor una posible responsabilidad penal por el siniestro. No constituye una condena, ya que la investigación continúa y todavía deben analizarse distintas pruebas.

El acusado fue citado para la realización de la audiencia imputativa, instancia en la que se le comunicará formalmente el hecho atribuido y la calificación legal correspondiente. Entre las medidas investigativas realizadas se encuentran trabajos de planimetría, registros fotográficos del lugar, declaraciones testimoniales y pericias sobre los vehículos involucrados.

Además, la Fiscalía solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona, que podrían aportar información para reconstruir cómo ocurrió el siniestro.

Realizarán una autopsia para determinar la causa de muerte

Una de las medidas centrales de la investigación será la autopsia médico-legal, prevista para este jueves 19 de noviembre, a las 8.30, en la Morgue Judicial.

El procedimiento estará a cargo del médico forense del Ministerio Público de la Acusación, Rodrigo Montes de Oca. Según se informó oficialmente, la autopsia fue solicitada porque desde el hospital Pablo Soria no pudieron emitir el certificado de defunción con la determinación de la causa de muerte.

Por ese motivo, el examen forense permitirá avanzar en el esclarecimiento de las causas del fallecimiento de la joven y aportar información relevante a la investigación. Mientras tanto, la Fiscalía continúa reuniendo elementos probatorios, analizando las circunstancias del hecho y realizando nuevas diligencias para establecer cómo se produjo el siniestro.

La causa permanece en etapa de investigación y la responsabilidad penal del conductor deberá determinarse a partir de las pruebas reunidas y del desarrollo del proceso judicial.