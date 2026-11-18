Familiares, amigos y compañeros de trabajo de Melinda Maidana , la mujer que falleció en un accidente de tránsito el último fin de semana, se manifestaron este miércoles 18 de noviembre para exigir justicia y reclamar la entrega de su cuerpo. Durante la protesta realizaron un corte total de la Ruta Nacional 9, a la altura de la morgue, que posteriormente fue despejado y permitió restablecer la circulación.

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En medio del dolor y la indignación, los allegados a la víctima cuestionaron las demoras en los procedimientos judiciales y solicitaron respuestas sobre la investigación del siniestro.

María Tinte, compañera de trabajo de Melinda Maidana en el Hospital San Roque , se acercó hasta la morgue para acompañar a la familia y reclamar una respuesta de las autoridades.

“Pedimos el cuerpo de Melinda, mi compañera. Ella trabajaba en el Hospital San Roque. Yo me enteré por la payasita Claudia, vine aquí a ayudar a la familia, apoyar a la familia”, expresó.

La mujer explicó que el principal pedido es que los familiares puedan despedir a Melinda después de varios días de espera.

“Creo que merece una sepultura digna y velarla, y acompañar a la familia” “Creo que merece una sepultura digna y velarla, y acompañar a la familia”

Según manifestó, la demora en la entrega del cuerpo generó una profunda angustia entre los seres queridos de la víctima.

“Que entreguen el cuerpo porque no sé por qué esperan tantos días. Ya son más de 48 horas y necesitamos el cuerpo de ella”, reclamó.

Tinte insistió en que necesitan una respuesta concreta para poder avanzar con el velatorio.

“Necesitamos el cuerpo de mi compañera. Necesitamos darle un velatorio digno”, remarcó.

Melinda Maidana falleció cuando se dirigía a trabajar

Durante su testimonio, María Tinte también recordó las circunstancias en las que se produjo el accidente que terminó con la vida de su compañera.

Según su relato, Melinda se desplazaba en motocicleta hacia su lugar de trabajo cuando fue alcanzada por un vehículo cuyo conductor habría realizado una maniobra peligrosa.

“El hecho ocurrió a las cinco y media de la mañana. El tipo estaba ebrio” “El hecho ocurrió a las cinco y media de la mañana. El tipo estaba ebrio”

Aseguró la entrevistada, aunque esa circunstancia requiere confirmación oficial.

La compañera de la víctima sostuvo que el conductor habría intentado evitar un control vial realizando una maniobra en reversa.

“Por evitar un control vial, hizo marcha atrás, pero a una velocidad que impactó a ella y voló mi compañera, teniendo el casco” “Por evitar un control vial, hizo marcha atrás, pero a una velocidad que impactó a ella y voló mi compañera, teniendo el casco”

Además del pedido de justicia, Tinte expresó su preocupación por la seguridad de quienes utilizan motocicletas para trasladarse diariamente a sus empleos.

“Ella murió yendo a trabajar, como todos lo hacemos, porque tenemos compañeros que vienen de moto, viajan en moto y no queremos que pase más esta situación”, manifestó.

La familia denunció demoras y exigió respuestas de la Justicia

Durante la manifestación también habló Mario, quien se presentó como el padre de la hija de Melinda y explicó que los allegados llevan varios días esperando la entrega del cuerpo.

“Acá estamos pidiendo justicia y también que nos entreguen el cuerpo”, expresó.

El hombre aseguró que habían recibido información sobre la realización de la autopsia durante este miércoles, pero que posteriormente les comunicaron una postergación.

“Ellos mismos en la cara de nosotros nos dijeron que hoy, a pesar de que es feriado, nos iban a hacer la autopsia y le iban a entregar el cuerpo, pero ya lo pasaron para mañana”, denunció.

También sostuvo que la familia logró reunir material que considera importante para esclarecer lo ocurrido.

“Nosotros ya tenemos la prueba y la prueba la tenemos porque nosotros mismos nos movimos entre todos”, aseguró.

En ese sentido, explicó que realizaron gestiones para conseguir grabaciones que, según su testimonio, permitirían conocer cómo ocurrió el accidente.

“Sacamos los videos y ya tenemos la prueba, ya con eso”, afirmó.

Estas declaraciones corresponden al testimonio de los familiares y no constituyen una confirmación oficial sobre el contenido ni el valor judicial de las grabaciones.

"Estamos acá porque no dan la cara, no dan respuesta"

El familiar cuestionó la falta de información sobre los procedimientos pendientes y aseguró que el reclamo continuará hasta obtener una respuesta.

“Estamos acá porque no dan la cara, no dan respuesta”, expresó durante la protesta.

Asimismo, denunció que se produjeron incidentes con efectivos policiales mientras los familiares permanecían frente a la morgue.

“Recién vinieron los policías, nos reprimieron, le pegaron a mi hija. Le pegaron a mi hija, le pegaron a mi hermana” “Recién vinieron los policías, nos reprimieron, le pegaron a mi hija. Le pegaron a mi hija, le pegaron a mi hermana”

Se trata de una denuncia realizada por el familiar durante la entrevista, sin que hasta el momento se cuente con una versión oficial sobre esos presuntos incidentes.

El hombre aseguró que la intención de los manifestantes era mantener un reclamo pacífico para exigir justicia por Melinda.

“Nosotros estamos acá pacíficamente, pero queremos justicia y queremos que el cuerpo de Melinda se lo retire hoy” “Nosotros estamos acá pacíficamente, pero queremos justicia y queremos que el cuerpo de Melinda se lo retire hoy”

Finalmente, expresó su indignación por el tiempo transcurrido desde el fallecimiento.

“Desde el domingo que ella falleció, ya lunes, martes, miércoles, ya son tres días y no tenemos nada”, lamentó.

Cortaron totalmente la Ruta 9 frente a la morgue, pero el tránsito ya fue restablecido

En el marco de la protesta, familiares y allegados realizaron un corte total de la Ruta Nacional 9 a la altura de la morgue, con el objetivo de visibilizar el pedido de justicia y exigir la entrega del cuerpo de Melinda Maidana.

La interrupción afectó la circulación vehicular durante la manifestación. Sin embargo, posteriormente el sector fue despejado y el tránsito quedó restablecido.

El reclamo central de la familia continúa siendo obtener respuestas sobre el avance de la investigación, conocer los motivos de la demora en los procedimientos y poder retirar el cuerpo para realizar el velatorio.

Mientras tanto, sus compañeros del Hospital San Roque acompañan el pedido de justicia y recuerdan que Melinda perdió la vida cuando se dirigía a cumplir con su jornada laboral.

El abogado de la familia reveló qué muestran los videos del accidente

José Fernández Canavide (MP 2448), abogado de la familia de Melinda Maidana, brindó detalles sobre la investigación y aseguró que lograron obtener imágenes de cámaras de seguridad que permitirían reconstruir cómo ocurrió el accidente sobre Ruta 1, a la altura de la empresa Borato.

“En el video se ve claramente cómo el vehículo trataba de evadirse de un control, hacía marcha atrás” “En el video se ve claramente cómo el vehículo trataba de evadirse de un control, hacía marcha atrás”

Además, detalló que la maniobra se habría extendido durante varios minutos: “Él durante cinco minutos sí, paraba, ponía baliza, la sacaba, fue intercalando y en el último tramo acelera, y evidentemente un auto lo esquiva y la víctima no le da tiempo a esquivarlo”.

El abogado también confirmó que, según los registros del procedimiento, el conductor tenía 0,93 de alcohol en sangre y actualmente se encuentra en libertad. Sobre la investigación judicial, señaló:

“La Fiscalía va a presentar homicidio culposo. Nosotros como querella vamos a presentar el dolo eventual, porque no puede ser que en cinco minutos no se haya representado que iba a posibilitar un accidente” “La Fiscalía va a presentar homicidio culposo. Nosotros como querella vamos a presentar el dolo eventual, porque no puede ser que en cinco minutos no se haya representado que iba a posibilitar un accidente”

Asimismo, cuestionó las condiciones en las que circulaba el automovilista y aseguró que no contaba con licencia de conducir, seguro vigente ni documentación reglamentaria en regla.

Por qué se demoró la entrega del cuerpo de Melinda Maidana

Fernández Canavide también explicó que la autopsia estaba prevista inicialmente para este miércoles, pero fue reprogramada para el jueves por cuestiones de organización de turnos.

“En comunicación que tuve reciente con el señor fiscal, ellos decidieron reprogramar por una cuestión de turno, así que mañana estarían haciendo la autopsia” “En comunicación que tuve reciente con el señor fiscal, ellos decidieron reprogramar por una cuestión de turno, así que mañana estarían haciendo la autopsia”

Según indicó, la Fiscalía busca realizar el procedimiento debido a que la defensa del conductor sostiene que la víctima no llevaba casco, mientras que testigos aseguran lo contrario. Esta postergación generó un mayor malestar entre los familiares, quienes se manifestaron frente a la morgue judicial para reclamar la entrega del cuerpo y poder despedir a Melinda.