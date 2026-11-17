Bruno Amiconi será el árbitro principal del partido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn , correspondiente a la ida de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. El encuentro se disputará este sábado 21 de noviembre, desde las 21:30, en el estadio 23 de Agosto.

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El conjunto dirigido por Hernán Pellerano llega a esta instancia después de eliminar a Almirante Brown por 2 a 0 , con goles de Cachi y Argañaraz.

La designación arbitral para el partido del sábado quedó conformada de la siguiente manera:

El encuentro será el primero de una serie de dos partidos que definirá cuál de los equipos continuará en la lucha por el segundo ascenso a la Liga Profesional.

Cuándo se juega la vuelta y quién tiene ventaja deportiva

El partido de vuelta está previsto, en principio, para el sábado 28 de noviembre en el estadio Abel Sastre, donde Deportivo Madryn será local. El conjunto de Chubut contará con ventaja deportiva por su desempeño durante la fase regular del campeonato.

Gimnasia de Jujuy busca seguir avanzando en la Primera Nacional.

Deportivo Madryn terminó en el cuarto puesto de la Zona A con 60 puntos, mientras que Gimnasia de Jujuy finalizó en la misma posición de la Zona B, pero con 58 unidades.

Por este motivo, el Lobo buscará aprovechar la localía en el primer encuentro para llegar con un resultado favorable a la revancha.

Los árbitros de los otros partidos del Reducido

Además del encuentro entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn, se dieron a conocer las autoridades para los restantes cruces de ida de esta instancia.

Gimnasia y Tiro de Salta recibirá a Tristán Suárez, con Javier Delbarba como árbitro principal. Estará acompañado por Diego Bonfá y Marcos Horticolou como asistentes, mientras que Maximiliano Silcan Jerez será el cuarto árbitro.

En el partido entre Ciudad de Bolívar y Atlanta, el juez principal será Daniel E. Zamora. Los asistentes serán Adrián Delbarba y Sebastián Pumetti, con Gonzalo Pereira como cuarto árbitro.

Por último, Colón enfrentará a Deportivo Morón bajo el arbitraje de Fabrizio Llobet, acompañado por Damián Espinoza y Lucas Ripoli como asistentes, mientras que Mariano Negrete será el cuarto árbitro.