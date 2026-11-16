Gimnasia de Jujuy ya tiene fecha y horario confirmado para enfrentar a Deportivo Madryn por los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. Prensa oficial del lobo anunció que el encuentro de ida se disputará este sábado 21 de noviembre, desde las 21:30 , en el estadio 23 de Agosto, donde el conjunto jujeño buscará hacerse fuerte como local en su camino hacia el ascenso.

Deportes. Gimnasia de Jujuy jugará con Deportivo Madryn en cuartos del Reducido: cómo quedan los cruces

El equipo dirigido por Hernán Pellerano llega a esta instancia luego de eliminar a Almirante Brown por 2 a 0 con goles de Cachi y Argañaraz.

El partido de vuelta está previsto, en principio, para el sábado 28 de noviembre en el estadio Abel Sastre, donde Deportivo Madryn será local.

La serie se disputará a dos partidos y el conjunto chubutense contará con ventaja deportiva por su ubicación en la tabla de posiciones durante la fase regular.

Deportivo Madryn terminó cuarto en la Zona A con 60 puntos, mientras que Gimnasia de Jujuy ocupó la misma posición en la Zona B, pero sumó 58 unidades.

Por este motivo, el equipo jujeño deberá superar a su rival en el resultado global para avanzar a la siguiente instancia del Reducido.

El polémico antecedente entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn en 2025

Ambos equipos volverán a enfrentarse en la misma instancia en la que protagonizaron una polémica durante el Reducido de 2025.

El 19 de octubre de aquel año, Gimnasia recibía a Deportivo Madryn en el estadio 23 de Agosto y ganaba 1-0 con un gol de Alejandro Quintana. Sin embargo, el árbitro Lucas Comesaña decidió suspender el encuentro durante el entretiempo tras denunciar presuntas amenazas por parte de dirigentes del club jujeño.

El episodio derivó en una resolución del Tribunal de Disciplina de la AFA, que el 27 de octubre dio por perdido el partido a Gimnasia por 3-0 y aplicó una multa económica a la institución.