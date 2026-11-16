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16 de noviembre de 2026 - 12:52
Jujuy.

Calendario escolar de Jujuy: cuántos días de clases quedan y cuándo termina el ciclo lectivo 2026

El ciclo lectivo 2026 finalizará el 18 de diciembre en Jujuy. Conocé cómo sigue el calendario escolar en la provincia durante los próximos días.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Fin del ciclo lectivo 2026 en Jujuy&nbsp;

Fin del ciclo lectivo 2026 en Jujuy 

El ciclo lectivo 2026 entra en su etapa final en Jujuy y los estudiantes de los niveles Inicial, Primario y Secundario se preparan para cerrar el año escolar. Según el calendario establecido por el Ministerio de Educación de la provincia, las actividades finalizarán oficialmente el viernes 18 de diciembre, aunque algunas instancias académicas concluirán una semana antes.

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Desde este lunes 16 de noviembre, quedan aproximadamente 20 jornadas hábiles escolares hasta el cierre oficial del ciclo lectivo, mientras que el período de clases habituales de Primaria y Secundaria finalizará el viernes 11 de diciembre.

Calendario escolar 2026

Calendario escolar 2026

Cuántos días de clases quedan en Jujuy

De acuerdo con el calendario escolar provincial, restan aproximadamente 15 días de actividad escolar habitual hasta el viernes 11 de diciembre, fecha prevista para la finalización del cuarto bimestre de Primaria y del tercer trimestre de Secundaria.

En tanto, si se considera el cierre oficial del ciclo lectivo, establecido para el viernes 18 de diciembre, quedan alrededor de 20 jornadas hábiles escolares.

Para realizar este cálculo se tienen en cuenta los fines de semana y las fechas en las que no habrá actividades escolares habituales, entre ellas:

  • Miércoles 18 de noviembre: Día de la Autonomía Política de Jujuy.

  • Viernes 20 de noviembre: jornada institucional.

  • Lunes 23 de noviembre: feriado por el Día de la Soberanía Nacional.

  • Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

  • Martes 8 de diciembre: feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

Estas cifras son estimativas y podrían variar según las disposiciones institucionales y la aplicación de otros asuetos, como el correspondiente al 4 de diciembre por el Día del Empleado Público Provincial.

Cuándo terminan las clases en Jujuy

El Ministerio de Educación estableció el viernes 18 de diciembre como fecha oficial de finalización del ciclo lectivo 2026 para los niveles Inicial, Primario y Secundario del período escolar común.

Sin embargo, existen diferencias en la organización de las últimas semanas de actividades.

En el nivel Primario, el cuarto bimestre finalizará el viernes 11 de diciembre, mientras que en el nivel Secundario esa misma fecha marcará el cierre del tercer trimestre.

Por su parte, entre el lunes 14 y el viernes 18 de diciembre se desarrollará una etapa de acompañamiento y fortalecimiento de los aprendizajes, destinada a los estudiantes que necesiten reforzar contenidos.

En el nivel Superior, el calendario establece el viernes 4 de diciembre como fecha de finalización del ciclo lectivo.

Qué actividades habrá durante la última semana de clases

Entre el 14 y el 18 de diciembre, las instituciones educativas de los niveles Primario y Secundario llevarán adelante actividades vinculadas con el acompañamiento y fortalecimiento de los aprendizajes.

Esta instancia forma parte de la organización del calendario escolar y permite continuar trabajando sobre los contenidos desarrollados durante el año.

De esta manera, aunque el período habitual de clases concluirá el 11 de diciembre para Primaria y Secundaria, el cierre oficial del ciclo lectivo 2026 en Jujuy será el viernes 18 de diciembre.

Además, el calendario establece que el período escolar administrativo continuará hasta el 30 de diciembre, con las tareas institucionales correspondientes al cierre del año.

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