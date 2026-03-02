martes 03 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de marzo de 2026 - 21:36
Educación.

Jujuy dio inicio al Ciclo Lectivo 2026: el acto central fue en Uquía

En la Escuela N° 27 de Uquía se realizó el acto central donde se inauguraron refacciones integrales y un nuevo polideportivo.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Inicio de clases en Jujuy.

Inicio de clases en Jujuy.

Lee además
Primer día de clases. Alumnos de 3er grado Escuela Normal Juan Ignacio Gorriti
Jujuy.

¡Primer día de clases! Emoción y movimiento en las escuelas jujeñas
Vuelta a clases en Jujuy: qué merienda recomiendan para mejorar el rendimiento escolar
Nutrición.

Vuelta a clases en Jujuy: qué merienda recomiendan para mejorar el rendimiento escolar

El evento estuvo encabezado por el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Alberto Bernis, y la ministra de Educación, Daniela Teseira, quienes estuvieron acompañados por la intendenta de Humahuaca, Karina Paniagua, legisladores y autoridades del área educativa.

Apuesta a la descentralización y la infraestructura

El edificio escolar fue beneficiario del programa de Refacciones Integrales del PROMACE, lo que permitió no solo la puesta en valor de las aulas, sino también la inauguración de un moderno polideportivo que servirá para los niveles inicial, primario y secundario.

image
Inicio de clases en Jujuy.

Inicio de clases en Jujuy.

Durante su discurso, Alberto Bernis destacó la importancia de la presencia estatal en las zonas rurales: "Entendemos que, en los lugares alejados de los grandes centros urbanos, es donde más se necesita el apoyo de las autoridades. No hay crecimiento cultural ni productivo sin una buena educación", afirmó.

Asimismo, el vicegobernador vinculó el desarrollo educativo con la matriz productiva de la provincia, recordando que la renta generada por el Parque Solar Cauchari es el motor financiero para estas obras. Adelantó además que el gobernador Carlos Sadir continúa gestionando nuevos proyectos de minería y energía solar cuyos recursos serán volcados directamente al sistema educativo.

El aula como espacio de dignidad e inclusión

Por su parte, la ministra Daniela Teseira brindó un discurso enfocado en la "humanización" de la gestión pública. "Inaugurar una obra no es solo infraestructura; es dignidad y respeto. Es decirle a cada estudiante que su lugar importa", señaló la funcionaria, quien definió a la educación como un "acto de confianza en el futuro".

image
Inicio de clases en Jujuy.

Inicio de clases en Jujuy.

Teseira también subrayó los aspectos técnicos del inicio de clases:

  • Garantía de días de clase: Se ratificó el compromiso de cumplir con los 190 días de actividades efectivas, objetivo apuntalado por tutorías pedagógicas realizadas durante las semanas previas.
  • Articulación ministerial: Se anunció una mayor coordinación entre equipos técnicos y territoriales para fortalecer el acompañamiento a las trayectorias escolares.
  • Inclusión real: "No puede haber calidad educativa si dejamos a alguien atrás", sentenció la ministra, instando a los docentes a revalorizar su tarea pedagógica como formadores de personas y no solo transmisores de contenidos.

Ciclo lectivo 2026: un mensaje a la comunidad

La jornada incluyó con un recorrido por las nuevas instalaciones, donde alumnos y docentes celebraron la mejora en sus condiciones de trabajo y aprendizaje. Las autoridades cerraron el acto haciendo un llamado a los estudiantes a mantener la "constancia y dedicación" en un año que asoma con el desafío de consolidar los procesos de aprendizaje en todo el territorio jujeño.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

¡Primer día de clases! Emoción y movimiento en las escuelas jujeñas

Vuelta a clases en Jujuy: qué merienda recomiendan para mejorar el rendimiento escolar

Carolina Moisés habló sobre el discurso de Javier Milei: "Fue muy violento"

Chubut ya tiene embajadora para la FNE 2026

Paro docente en Jujuy: CEDEMS estima un 90% de acatamiento en toda la provincia

Lo que se lee ahora
Foto ilustrativa.
País.

El Gobierno refuerza la seguridad en fronteras por la guerra en Medio Oriente

Por  Federico Franco

Las más leídas

Javier Milei lanzó duras acusaciones contra la oposición y Cristina Fernández de Kirchner video
Política.

Quién es la "Chilindrina Troska" a la que aludió Milei en su discurso en el Congreso

Cronograma de pagos.
Confirmado.

Arranca hoy el cronograma de pagos: mirá cuándo cobran los estatales

Posibles tormentas eléctricas en Jujuy.
Lluvias.

Anuncian alerta por fuertes tormentas eléctricas en Jujuy: cuándo y a qué hora

Lugar donde ocurrió el hecho. video
Violencia.

Tragedia en Abra Pampa: un joven murió y su hermano lucha por su vida tras una pelea callejera

La familia de Leonel pide que le entreguen el cuerpo. video
Justicia.

Dolor y reclamo: la familia de Leonel Facundo Cruz exige la entrega del cuerpo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel