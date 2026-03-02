lunes 02 de marzo de 2026

2 de marzo de 2026 - 13:48
Representante.

Chubut ya tiene embajadora para la FNE 2026

Agustina Rapretti viajará a Jujuy para competir en la Fiesta Nacional de los Estudiantes y representar a Chubut en septiembre.

Agustina Medina
Agustina Medina
Chubut ya tiene embajadora para la FNE 2026

Chubut ya tiene embajadora para la FNE 2026

Comisión Estudiantil 2026 de la FNE
Jujuy.

FNE 2026: Tiara Luna es la nueva presidenta de la Comisión Estudiantil
FNE 2025: Sofía Masino, representante nacional, Sigo en shock, todavía no caigo
Emoción.

FNE 2025: Sofía Masino, representante nacional, "Sigo en shock, todavía no caigo"

La presentación oficial se realizó en Chubut durante una elección con autoridades provinciales, familiares y estudiantes. La joven viajará a Jujuy en septiembre, mes en el que se desarrolla la agenda central de la FNE, con desfiles, elección nacional y actividades culturales.

Representación patagónica en la FNE 2026

La elección provincial definió a Rapretti como la encargada de llevar el nombre de Chubut a uno de los escenarios juveniles más importantes del país. La FNE reúne cada año a representantes de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante la jornada de presentación, la flamante representante expresó su entusiasmo por la experiencia y destacó sus ganas de conocer de cerca cómo se vive la fiesta estudiantil en Jujuy. En redes sociales publicó un mensaje breve y directo: “Jujuy, ahí vamos”.

Actualmente, el título nacional lo ostenta Sofía Masino de CABA, quien representa al estudiantado argentino tras su elección en la edición anterior.

Agustina Rapretti

Fiesta Nacional de los Estudiantes en Jujuy

La Fiesta Nacional de los Estudiantes constituye uno de los eventos más convocantes del calendario turístico y cultural de Jujuy. Durante una semana, la provincia recibe a miles de jóvenes de todo el país.

El cronograma incluye desfiles de carrozas, elección nacional, actividades artísticas y encuentros entre delegaciones. La elección nacional se realiza en la Ciudad Cultural de la capital jujeña y concentra la atención de las provincias participantes.

Cada representante provincial participa en actividades protocolares, encuentros con estudiantes y recorridos turísticos por distintos puntos de la provincia.

Perfil de Agustina Rapretti

Desde su entorno describen a Rapretti como una joven alegre, espontánea y cercana. En su provincia la definen como risa, frescura y energía juvenil. Esos rasgos forman parte de la imagen que buscará proyectar en Jujuy durante la semana estudiantil.

La joven inicia ahora una etapa de preparación que incluye agenda institucional, presencia en medios y participación en actividades previas al viaje. En Chubut ya se organizan acciones de acompañamiento y despedida.

Impacto nacional y movimiento turístico

La llegada de las representantes provinciales genera movimiento turístico y económico en Jujuy. Hoteles, gastronomía y transporte registran alta demanda durante los días centrales de la FNE.

El evento posiciona a Jujuy en la agenda nacional y fortalece el intercambio cultural entre provincias. Delegaciones de todo el país comparten tradiciones, música y propuestas artísticas en un clima festivo.

