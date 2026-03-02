lunes 02 de marzo de 2026

2 de marzo de 2026 - 09:40
Política.

Quién es la "Chilindrina Troska" a la que aludió Javier Milei en su discurso en el Congreso

La referente del Frente de Izquierda llevó un cartel que decía “gatito mimoso de Trump” y el Presidente Javier Milei le respondió con una burla que se viralizó.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Javier Milei lanzó duras acusaciones contra la oposición y Cristina Fernández de Kirchner

Javier Milei lanzó duras acusaciones contra la oposición y Cristina Fernández de Kirchner

Javier Milei cruzó a Myriam Bregman en la apertura de sesiones ordinarias. (Fotos: Tn / @myriambregman en X).

Javier Milei cruzó a Myriam Bregman en la apertura de sesiones ordinarias. (Fotos: Tn / @myriambregman en X).

Durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, en la noche del domingo, el presidente Javier Milei interrumpió su discurso para cruzar a parte de la bancada de izquierda. Mirando hacia los palcos laterales, lanzó la frase: “¿Qué te pasa, Chilindrina troska? Seguí llorando, Chilindrina, dale. Hicieron todo para derribar a este gobierno y les salió mal”.

Carolina Moisés. video
Política.

Carolina Moisés habló sobre el discurso de Javier Milei: "Fue muy violento"
Milei anunció 90 paquetes de reformas estructurales y defendió la reducción del Estado
Anuncio.

Milei anunció 90 paquetes de reformas estructurales y defendió la reducción del Estado

La expresión apuntó a la diputada Myriam Bregman, referente del Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U), una de las voces opositoras más críticas del gobierno libertario. El apodo mezcla una referencia al personaje mexicano “La Chilindrina” –por el tono de burla y el aspecto físico que suelen buscar este tipo de chicanas– con el término “troska” o “trotska”, usado en clave despectiva para señalar su militancia trotskista.

Mensaje de Javier Milei: "Chilindrina troska"

Mensaje de Javier Milei: “Chilindrina troska”

El origen del cruce: carteles, gritos y chicanas

El cruce se dio en un momento de alta tensión dentro del recinto. Mientras Milei defendía su gestión y cuestionaba a la oposición, Bregman exhibía desde su banca un cartel con la frase “Gatito mimoso de Trump”, en alusión al alineamiento del gobierno argentino con la administración estadounidense.

Según reconstruyó TN, el Presidente venía discutiendo con el diputado Nicolás del Caño, también del Frente de Izquierda, a quien le dijo que su fuerza “no representa más que el 5%” de los trabajadores. En medio de abucheos y gritos desde ese sector, Milei miró hacia Bregman y lanzó la frase de la “chilindrina troska”, que quedó registrada en las transmisiones y rápidamente se volvió tendencia en redes.

La escena forma parte de una serie de chicanas cruzadas entre el Presidente y la diputada: Bregman ya lo había cuestionado en campañas anteriores con expresiones como “gatito mimoso del poder económico”, mientras que Milei suele usar apodos descalificatorios para opositores en sus intervenciones públicas.

Myriam Bregman
Javier Milei cruzó a Myriam Bregman en la apertura de sesiones ordinarias. (Fotos: Tn / @myriambregman en X).

Javier Milei cruzó a Myriam Bregman en la apertura de sesiones ordinarias. (Fotos: Tn / @myriambregman en X).

Quién es Myriam Bregman, la diputada detrás del apodo

La “Chilindrina troska” mencionada por Milei es Myriam Bregman, abogada, militante de izquierda y dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), una de las fuerzas que integran el FIT-U. Es diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires y fue candidata presidencial en 2023.

Bregman se hizo conocida, entre otras cosas, por su trabajo como abogada de derechos humanos: integró equipos jurídicos en causas emblemáticas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Además, se especializó en litigios vinculados a la represión estatal y a la defensa de trabajadores y movimientos sociales.

Desde su banca en el Congreso, se convirtió en una de las figuras más visibles de la izquierda parlamentaria. Es habitual que encare intervenciones muy críticas, tanto hacia los gobiernos peronistas como hacia la actual administración libertaria, con especial foco en reforma laboral, ajuste, derechos de las mujeres y diversidades, y política exterior.

por qué milei la llamó “chilindrina troska”

El apodo lanzado por Milei combina dos elementos:

  • “Chilindrina”: referencia al personaje de “El Chavo del 8”, usado en tono burlón para ridiculizar su aspecto y su forma de intervenir en el recinto, donde suele levantar la voz y debatir de manera frontal con el oficialismo.

  • “Troska/trotska”: deformación del término “trotskista”, corriente de la izquierda marxista a la que pertenece Bregman a través del PTS.

Tal como señalaron medios como Noticias Argentinas y Los Andes, la frase se inscribe en el estilo confrontativo que tuvo todo el discurso presidencial, donde Milei también habló de “kukas”, “manga de chorros” y cuestionó de manera directa a distintos bloques opositores.

La respuesta de Bregman llegó desde las redes sociales: compartió en X (ex Twitter) la imagen de su cartel “Gatito mimoso de Trump” y criticó el tono del mensaje presidencial, al que definió como parte de una escalada de agresiones contra la oposición y la izquierda.

