Javier Milei lanzó duras acusaciones contra la oposición y Cristina Fernández de Kirchner

El presidente Javier Milei encabezó la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación Argentina y utilizó su discurso para cuestionar con dureza a la oposición y a la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner, quien se encuentra detenida en el marco de causas judiciales.

Atención. A qué hora habla Javier Milei en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso

El acto se realizó este 1° de marzo en el Congreso, ante diputados, senadores, gobernadores e invitados especiales. En ese escenario institucional, el jefe de Estado combinó anuncios de gestión con fuertes acusaciones políticas.

Las declaraciones se dieron en medio de interrupciones y cruces desde los bloques opositores, lo que elevó la tensión en el recinto.

Durante su intervención, Milei lanzó críticas directas a diputados y senadores que cuestionaban su exposición. En uno de los pasajes afirmó: “Ustedes no pueden aplaudir porque se les tapa las manos de los bolsillos ajenos”.

Minutos después redobló la apuesta y advirtió: “sigan con las operaciones que después los voy a ir a buscar cuando estén en la cárcel por mentirosos”.

El Presidente también apuntó contra el concepto de justicia social y lo vinculó con hechos de corrupción. En ese tramo expresó: “a ver ignorantes la justicia social es un robo, implica un trato desigual frente a la ley y esta precedido de un robo, manga de ladrones, delincuentes, por eso tienen a la suya presa”.

Señalamientos directos contra Cristina Fernández de Kirchner

En otro fragmento del discurso, el mandatario hizo referencia directa a Cristina Fernández de Kirchner, actualmente detenida por causas judiciales. En ese contexto manifestó: “sigan con las operetas que la gente sabe que son unos mentirosos, que los audios son falsos, que el que declaro dijo que todo era mentira, pero sigan mintiendo a la gente con situaciones que no tienen los crudos, manga de ladrones, manga de chorros, por eso tienen a su líder presa y va a seguir presa por la causa de los cuadernos, va a seguir presa por el memorándum de irán, por lo que hizo con vialidad, porque es una chorra, porque fueron los más chorros de la historia”.

En esa frase, el Presidente vinculó la situación judicial de la ex mandataria con la causa de los Cuadernos, el Memorándum con Irán y la causa Vialidad.

Las menciones generaron reacciones inmediatas en el recinto y marcaron uno de los momentos de mayor tensión de la jornada legislativa.

Javier Milei cargó contra el Kirchnerismo

Debate por datos económicos en el recinto

En el tramo final, Milei defendió los números de su gestión y cuestionó a quienes ponen en duda las estadísticas oficiales. Allí sostuvo: “que alergia le tienen a los datos, el desempleo bajó, dedícate a recitar poemas y de los datos no porque de eso no sabes nada”.

También lanzó una frase directa hacia un legislador: “deja de mirarte al espejo Martínez, los chorros son ustedes”.

Críticas ideológicas y chicanas en pleno discurso

En otro tramo de su exposición ante la Asamblea Legislativa, el presidente Javier Milei volvió a elevar el tono contra la oposición. En medio de interrupciones desde las bancas lanzó: “los fascistas son socialistas que entendieron que el camino no era la violencia, por lo menos sé menos bruto y anda a estudiar”.

Luego apuntó contra la capacidad técnica de los legisladores opositores y afirmó: “yo entiendo que ustedes suman con dificultad, pero vayan y miren los números” y agregó: “sería divertido poder debatir con ustedes si supieran algo”. También ironizó al señalar: “después les pasamos la versión en dibujitos para que ustedes entiendan”.

Cuestionamientos por emisión, brecha cambiaria y planes sociales

En otro pasaje del discurso, Milei responsabilizó al gobierno anterior por la situación económica. “pero que puedo espera de ustedes que en el último gobierno emitieron 28 puntos del PBI 13 en el último año para ganar una elección”, expresó. Y sumó: “llegaron a dejar brecha del 300%, devaluaron ustedes, nosotros sinceramos el desastre que ustedes dejaron”.

El Presidente también vinculó a sectores opositores con el manejo de planes sociales y sostuvo: “ustedes que usaron los planes sociales para robar a la gente con la intermediación y los condenaban a la pobreza y los convertían en esclavos” y “ustedes escondían detrás de las causas justas un montón de delincuentes para que de esa manera no le toquen los robos manga de delincuentes”. Finalmente utilizó el término “kukas” y expresó: “me encanta domarlos, me encanta hacerlos llorar y a la gran mayoría les encanta verlos llorar”.

Nuevas referencias a la izquierda y al denominado “riesgo kuka”

En otro tramo de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación Argentina, el presidente Javier Milei sumó nuevas descalificaciones dirigidas a sectores de izquierda y al kirchnerismo. En medio de cruces en el recinto expresó: “parece que se molestó el oligarca disfrazado de pordiosero”.

También apuntó contra el diputado Nicolás del Caño y sostuvo: “Del caño si vos fueras la representación de los trabajadores tendríamos un problema muy grave, porque ustedes no son más que el 5%”.

En relación con el escenario financiero, el mandatario afirmó: “El riesgo kuka derivó en una caída de la demanda de activos denominados en pesos” y agregó: “El riesgo Kuka nos costó 25 mil millones de dólares en términos de PBI”. Finalmente, en alusión al discurso histórico del peronismo sobre la niñez, señaló: “que paradójico que los que pongamos primero a los niños seamos nosotros, cuando su líder original decía que los privilegiados eran los niños y lo único que hicieron es meter 7 de cada 10 bajo la pobreza”.

Y agregó “andá a defender a cuba, corea del norte y a todos los comunistas asesinos que mataron a 150 millones de seres humanos”.

El discurso de apertura de sesiones ordinarias dejó así un fuerte cruce político en el Congreso, con acusaciones directas, referencias judiciales y un clima de alta confrontación entre oficialismo y oposición.