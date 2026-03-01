Hoy Javier Milei realiza la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso

El presidente Javier Milei confirmó el horario en que hablará en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación Argentina para el año legislativo 2026. El Gobierno oficializó que la ceremonia tendrá lugar hoy domingo 1° de marzo a las 21 , mediante el Decreto 107/2026 , publicado en el Boletín Oficial.

La apertura de sesiones ordinarias marca el inicio formal de la actividad parlamentaria anual, que se extiende hasta el 30 de noviembre, aunque previamente se llevan adelante periodos de sesiones extraordinarias por decreto del Poder Ejecutivo.

El mensaje del presidente ante la Asamblea Legislativa será transmitido por cadena nacional en televisión abierta y plataformas digitales.

El horario fue fijado formalmente en el Decreto 107/2026, que dispone la apertura del año legislativo correspondiente a 2026 a las 21 horas del 1° de marzo .

El presidente Javier Milei encabezará este domingo 1 de marzo la Apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación y su mensaje será transmitido por cadena nacional en horario central.

Según el decreto publicado esta semana en el Boletín Oficial, la transmisión oficial se extenderá desde las 20.55 hasta las 23.30, por lo que la emisión completa tendrá una duración aproximada de 2 horas y 35 minutos.

Por segundo año consecutivo, el Gobierno optó por realizar la ceremonia en horario nocturno, una decisión que la gestión libertaria adoptó desde el inicio de su mandato para instalar el discurso en el prime time televisivo.

La norma fue suscripta por Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y se publicó en el Boletín Oficial, lo que la convierte en obligación formal de calendario para la actividad legislativa.

Esta designación se hace en ejercicio de las facultades que establece la Constitución Nacional para el Poder Ejecutivo, que preside la apertura del Congreso reunido en Asamblea Legislativa.

Transmisión y duración estimada del discurso

La apertura de sesiones ordinarias será transmitida por cadena nacional, lo que significa que todas las señales de televisión abierta y muchos canales de cable emitirán el mensaje en vivo.

De acuerdo con la norma, el mensaje presidencial podrá verse en vivo en “todos los servicios de comunicación audiovisual del país y las señales nacionales inscriptas como de género periodísticas y/o de noticias”, lo que implica transmisión obligatoria en canales de televisión abierta, señales de cable y radios.

La cadena nacional incluirá la llegada del mandatario al Congreso, el desarrollo completo del discurso ante la Asamblea Legislativa, integrada por los 257 diputados, los 72 senadores y la vicepresidenta Victoria Villarruel, y el cierre formal del acto que dará inicio al período legislativo 2026.

De este modo, Milei hablará en horario central de televisión, en un contexto político marcado por la reciente aprobación de la Reforma Laboral y la baja de la edad de imputabilidad, iniciativas que el oficialismo considera logros centrales del período extraordinario.

Según lo publicado, la transmisión oficial en cadena nacional podría comenzar minutos antes de las 21 y extenderse por varias horas, aunque el discurso central del presidente se desarrollará principalmente en ese horario.

Este tipo de mensajes suele incluir un balance sobre la gestión y un esbozo de los principales proyectos y prioridades para el año legislativo.