El Gobierno designó a Manuel Adorni al frente del Directorio de YPF en representación del Estado

El Gobierno nacional oficializó este viernes la designación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , como nuevo integrante del Directorio de YPF en representación del Estado, en reemplazo de Guillermo Francos , quien continuará vinculado a la petrolera pero en otra categoría dentro del órgano directivo.

Según confirmaron fuentes oficiales, Adorni asumió como Director Titular clase A con Acción de Oro , un rol clave que le otorga al Estado —accionista mayoritario con el 51%— la facultad de veto en decisiones estratégicas de la compañía. Al igual que sus antecesores en ese cargo, el funcionario renunció a los honorarios correspondientes al Directorio de YPF y percibirá únicamente su salario como jefe de Gabinete.

La designación de Adorni se da en el marco de una serie de cambios impulsados por el Poder Ejecutivo en la estructura de conducción de la empresa que preside Horacio Marín . La decisión se formalizó tras una reunión del Directorio realizada en las oficinas de Puerto Madero, donde se aceptaron las renuncias de José Rolandi y Eduardo Rodríguez Chirillo , quienes dejaron sus cargos por motivos personales.

En ese mismo encuentro se confirmó el ingreso del exdiputado nacional del PRO Martín Maquieyra , como parte de un acuerdo político entre La Libertad Avanza y el espacio que, en los hechos, responde a Mauricio Macri .

Quién es Martín Maquieyra

Maquieyra es magíster en Gestión en Gas y Petróleo, fue diputado nacional por La Pampa y ocupó la vicepresidencia de la Comisión de Energía y Combustibles en el Congreso. Durante el debate de la Ley de Bases, tuvo un rol activo como negociador en los capítulos vinculados al sector energético, un antecedente que fue valorado por el oficialismo para su incorporación al Directorio.

Cuenta además con formación de posgrado en economía, energía, ambiente y desarrollo sustentable, lo que le permitió desempeñarse con solvencia técnica en temas estratégicos del sector.

Francos sigue en YPF

Aunque dejó de ocupar el lugar de representación estatal con Acción de Oro, Guillermo Francos continuará como director, ahora bajo la categoría clase D, que corresponde a los representantes del sector privado y accionistas minoritarios. El exjefe de Gabinete aclaró que hasta el momento no percibió honorarios por su rol en YPF y relativizó las cifras que circularon sobre los sueldos del Directorio.

Cómo queda conformado el Directorio

Tras los cambios, Manuel Adorni quedó como único Director Titular clase A con Acción de Oro. En tanto, los directores clase D titulares son: Guillermo Francos, Lisandro Catalán, Martín Maquieyra, Eduardo Alberto Ottino, Guillermo Gustavo Koenig, Emiliano José Mongilardi, César Rodolfo Biffi, Andrea Mariana Confini y Gerardo Damián Canseco.

La nómina de directores suplentes quedó integrada por Santiago Martínez Tanoira, Silvia Noemí Ayala, Mauricio Martín, María Martina Azcurra, Carla Antonela Matarese, Pamela Fernanda Verasay y Julio Alejandro Schiantarelli.

Desde la compañía informaron que las modificaciones se verán reflejadas en los próximos días tanto en la web oficial de YPF como en las comunicaciones formales a la Bolsa de Nueva York, donde también cotiza la petrolera.