Murió un motociclista tras chocar contra un paredón en Mariano Moreno

Un motociclista de 31 años murió durante la madrugada del domingo 15 de marzo en un siniestro vial ocurrido en el barrio Mariano Moreno, en San Salvador de Jujuy.
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Un motociclista de 31 años murió durante la madrugada del domingo tras chocar contra un paredón en calle Cuba y San Francisco, en B° Mariano Moreno
Un motociclista de 31 años murió durante la madrugada del domingo 15 de marzo en un siniestro vial ocurrido en el barrio Mariano Moreno, en San Salvador de Jujuy.
El hecho se registró alrededor de las 3:45, en la esquina de calle Cuba y San Francisco, donde, por causas que se intentan establecer, el conductor perdió el control de la moto en la que circulaba e impactó contra un paredón.
De acuerdo con la información oficial, el hombre se movilizaba en una Rouser roja de 200 cc y habría ido a gran velocidad al momento del hecho. Tras el choque, quedó gravemente herido sobre la vereda.
Al lugar llegaron efectivos policiales y personal del SAME, que constataron el fallecimiento del motociclista en el lugar.
Posteriormente, el médico policial determinó que la causa de muerte fue un traumatismo facial y tórax cerrado. Luego, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para continuar con las actuaciones de rigor.
La investigación sigue abierta para establecer cómo se produjo el siniestro.
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