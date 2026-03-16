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16 de marzo de 2026 - 09:26
Policial.

Murió un motociclista tras chocar contra un paredón en Mariano Moreno

Un motociclista de 31 años murió durante la madrugada del domingo tras chocar contra un paredón en calle Cuba y San Francisco, en B° Mariano Moreno

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Murió un motociclista tras chocar contra un paredón en Mariano Moreno (imagen ilustrativa realizada con IA)

Murió un motociclista tras chocar contra un paredón en Mariano Moreno (imagen ilustrativa realizada con IA)

La víctima tenía 31 años y circulaba en una moto de 200 cc cuando perdió el control e impactó contra un paredón en la capital jujeña.

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El hecho se registró alrededor de las 3:45, en la esquina de calle Cuba y San Francisco, donde, por causas que se intentan establecer, el conductor perdió el control de la moto en la que circulaba e impactó contra un paredón.

De acuerdo con la información oficial, el hombre se movilizaba en una Rouser roja de 200 cc y habría ido a gran velocidad al momento del hecho. Tras el choque, quedó gravemente herido sobre la vereda.

same ambulancias
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El motociclista murió antes de recibir asistencia

Al lugar llegaron efectivos policiales y personal del SAME, que constataron el fallecimiento del motociclista en el lugar.

Posteriormente, el médico policial determinó que la causa de muerte fue un traumatismo facial y tórax cerrado. Luego, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para continuar con las actuaciones de rigor.

La investigación sigue abierta para establecer cómo se produjo el siniestro.

Moto
Murió un motociclista tras chocar contra un paredón en Mariano Moreno - Rouser roja de 200 cc

Murió un motociclista tras chocar contra un paredón en Mariano Moreno - Rouser roja de 200 cc

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