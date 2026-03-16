Murió un motociclista tras chocar contra un paredón en Mariano Moreno (imagen ilustrativa realizada con IA) La víctima tenía 31 años y circulaba en una moto de 200 cc cuando perdió el control e impactó contra un paredón en la capital jujeña.

Un motociclista de 31 años murió durante la madrugada del domingo 15 de marzo en un siniestro vial ocurrido en el barrio Mariano Moreno, en San Salvador de Jujuy.

El hecho se registró alrededor de las 3:45, en la esquina de calle Cuba y San Francisco, donde, por causas que se intentan establecer, el conductor perdió el control de la moto en la que circulaba e impactó contra un paredón.

De acuerdo con la información oficial, el hombre se movilizaba en una Rouser roja de 200 cc y habría ido a gran velocidad al momento del hecho. Tras el choque, quedó gravemente herido sobre la vereda.

same ambulancias Fatal accidente en Aguas Calientes El motociclista murió antes de recibir asistencia Al lugar llegaron efectivos policiales y personal del SAME, que constataron el fallecimiento del motociclista en el lugar.

Posteriormente, el médico policial determinó que la causa de muerte fue un traumatismo facial y tórax cerrado. Luego, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para continuar con las actuaciones de rigor. La investigación sigue abierta para establecer cómo se produjo el siniestro. Moto Murió un motociclista tras chocar contra un paredón en Mariano Moreno - Rouser roja de 200 cc

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.