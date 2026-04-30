Paso fronterizo Jujuy - Bolivia: guía completa con horarios, documentación y cómo cruzar

El cruce entre Jujuy - Bolivia concentra uno de los movimientos más intensos de la región . El paso internacional que une La Quiaca con Villazón funciona como corredor clave para turistas, trabajadores y comerciantes. Horarios, estado de rutas y requisitos migratorios marcan la agenda diaria de quienes planean atravesar la frontera.

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El paso internacional por el Puente La Quiaca se encuentra habilitado todos los días con horarios extendidos de 7 a 00 . La circulación se realiza tanto a pie como en vehículos, lo que permite un flujo constante de personas entre ambos países. El puente conecta de forma directa ambas ciudades y se ubica en el extremo norte argentino.

Durante jornadas de alta demanda, el tránsito registra demoras, sobre todo en horarios pico. La dinámica fronteriza varía según la época del año, con mayor movimiento en vacaciones y fechas comerciales.

El acceso principal al paso se da por la Ruta Nacional 9 , que atraviesa gran parte de la provincia de Jujuy. En el tramo entre Abra Pampa y el límite con Bolivia , Vialidad Nacional recomienda circular con extrema precaución. Informes oficiales advierten sobre calzada deteriorada, con presencia de baches y sectores irregulares.

En días de lluvia, las autoridades sugieren evitar la circulación nocturna debido al riesgo que presenta el estado del camino. Este factor influye directamente en la planificación del viaje hacia la frontera.

Puente La Quiaca - Villazón

Qué documentos se necesitan para cruzar

Los ciudadanos argentinos pueden ingresar a Bolivia con Documento Nacional de Identidad o pasaporte vigente. Este criterio se enmarca dentro de los acuerdos del MERCOSUR.

El sistema también contempla a otros países de la región, que habilitan el ingreso con documentos equivalentes. La normativa establece que no se requiere visa para estancias turísticas, salvo excepciones según nacionalidad.

Entre los documentos válidos figuran cédulas de identidad y pasaportes, tanto para nacionales como para residentes legales en cada país adherido.

Menores de edad y requisitos especiales

En el caso de menores, se exige autorización de viaje en determinadas situaciones. Este requisito aplica cuando el niño o adolescente no viaja con ambos padres o tutores legales.

La documentación debe presentarse en el control migratorio antes del cruce. La falta de este permiso puede impedir la salida del país.

Las autoridades recomiendan verificar los requisitos antes del viaje para evitar demoras en frontera.

Claves para organizar el cruce

El paso Puente Internacional La Quiaca concentra el tránsito entre ambos países y funciona como único cruce habilitado en la provincia hacia Bolivia.

El movimiento diario incluye transporte de mercadería, turismo y tránsito local. Las condiciones climáticas y el estado de rutas influyen en la circulación.

Además, organismos oficiales sugieren consultar el estado actualizado de rutas antes de viajar y prever tiempos adicionales en días de alta concurrencia.