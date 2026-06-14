Donación de Sangre: este miércoles habrá actividades en Jujuy

El Día Mundial del Donante de Sangre se conmemora cada 14 de junio y en Jujuy habrá actividades especiales para promover la donación voluntaria , una acción solidaria que permite salvar vidas y garantizar un suministro seguro para pacientes que necesitan transfusiones.

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La fecha fue establecida en 2005 por la Asamblea Mundial de la Salud como una oportunidad para agradecer a los donantes voluntarios de todo el mundo y reforzar la importancia de contar con sangre segura, disponible y suficiente para la atención médica.

Cada donación es un gesto valioso. La sangre es clave en tratamientos, cirugías, urgencias, atención materna y neonatal, y en pacientes con enfermedades potencialmente mortales.

En el marco de esta fecha, el Centro Regional de Hemoterapia realizará actividades el martes 16 de junio, desde las 9, en su sede de Alto Comedero.

La jornada incluirá izamiento de banderas, stands informativos, conversatorio presencial y una colecta de sangre intramuros, bajo el operativo “Mi sangre, tu sangre”.

Además, ese mismo martes se realizará otra actividad de promoción y colecta de sangre en el Hospital Pablo Soria, de 16 a 18.30, junto al CUCAI Jujuy.

Dónde donar sangre en Jujuy

Las personas que quieran donar pueden acercarse al Centro Regional de Hemoterapia Jujuy, ubicado en avenida Snopek y Teniente Bolzán, en Alto Comedero.

La atención es de lunes a viernes de 7 a 17 horas y los sábados de 8 a 13 horas.

Desde el área remarcaron que donar sangre es seguro, se realiza con material descartable, no afecta la salud y demanda alrededor de 15 minutos.

Requisitos para donar sangre

Para donar sangre es necesario tener entre 18 y 65 años, pesar al menos 50 kilos y gozar de buen estado de salud.

También se recomienda alimentarse e hidratarse bien antes de la donación, además de haber descansado al menos seis horas de corrido.

No pueden donar quienes hayan tenido fiebre o alguna enfermedad en los últimos siete días. En caso de haberse realizado piercings, tatuajes, cirugías, implantes o endoscopías, se debe esperar 12 meses.

Para donar, es obligatorio asistir con el Documento Nacional de Identidad.

Un acto solidario que salva vidas

La donación de sangre es una acción altruista y fundamental para el sistema de salud. Además de ayudar a otras personas, también permite al donante acceder a un control básico de salud, ya que antes de donar se revisan datos como presión arterial, pulso, temperatura y niveles de hemoglobina.

También se realizan análisis para descartar enfermedades como hepatitis B, hepatitis C, VIH, sífilis y Trypanosoma cruzi, entre otras.

Más allá de los controles, el valor más importante está en el impacto humano: una donación puede marcar la diferencia en una emergencia, un tratamiento o una cirugía. Por eso, donar sangre de manera periódica es clave para sostener un sistema seguro y solidario.