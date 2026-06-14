Chocaron helicópteros en Brasil y hay seis muertos

El choque de helicópteros en Brasil dejó seis personas muertas este domingo por la mañana en Río de Janeiro, luego de que dos aeronaves colisionaran en pleno vuelo y cayeran en la zona de Recreio dos Bandeirantes. Una de ellas se incendió tras impactar contra un predio de vehículos.

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El trágico episodio ocurrió durante la mañana de este domingo, cuando dos helicópteros chocaron mientras sobrevolaban Río de Janeiro . Tras el impacto, las aeronaves cayeron entre Rua Beth Lago y Rua Rivadávia Campos, en Recreio dos Bandeirantes , una zona que rápidamente fue rodeada por equipos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes informados por los bomberos, uno de los helicópteros cayó sobre el estacionamiento de un concesionario de autos eléctricos de la marca BYD, impactó contra varios vehículos y explotó . La columna de humo pudo observarse desde distintos puntos de la ciudad, lo que generó alarma entre vecinos y personas que circulaban por el sector.

La otra aeronave cayó en una zona del depósito, pero no llegó a explotar . Aun así, el golpe fue fatal para su piloto, quien murió en el lugar . Las otras cinco víctimas viajaban en el helicóptero que se incendió tras el choque .

Hasta el momento, las autoridades no habían informado oficialmente las identidades de las personas fallecidas. Los equipos de emergencia trabajaron durante varias horas para controlar el fuego, asegurar el área y permitir el avance de las primeras pericias.

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Brasil: qué se sabe de las aeronaves involucradas

La Fuerza Aérea Brasileña confirmó que uno de los helicópteros era un Eurocopter France, modelo Aérospatiale AS 350B2 “Esquilo”, con matrícula PR-DJJ. La otra aeronave involucrada era un Bell Helicopter modelo 206B, matrícula PP-MAC, con capacidad para cuatro pasajeros y un piloto.

Según la información difundida, esta última máquina estaba registrada a nombre de la empresa Turfik Comércio de Frutas LTDA, que opera bajo la marca Kifrut.

El accidente provocó una fuerte conmoción en Río de Janeiro y las imágenes del incendio comenzaron a circular rápidamente en redes sociales. Según el Departamento de Bomberos, alrededor de 45 bomberos y 15 vehículos participaron del operativo desplegado en la zona.

Las causas del choque todavía son materia de investigación. Los peritos deberán determinar qué ocurrió en los minutos previos a la colisión, cuál era la trayectoria de cada aeronave y si existieron factores técnicos, humanos o climáticos que pudieron haber influido en el accidente.