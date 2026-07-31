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31 de julio de 2026 - 19:02
Salud.

Por qué el viento norte puede ser peligroso para las personas hipertensas

El cardiólogo Luis Freijó recomendó extremar los cuidados, respetar la medicación y reducir la actividad física durante las jornadas de calor, baja humedad y polvo.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Viento norte en Jujuy (Foto generada con IA)

Viento norte en Jujuy (Foto generada con IA)

Las jornadas de viento norte pueden representar un riesgo mayor para las personas con hipertensión y enfermedades cardiovasculares. La provincia de Jujuy está bajo alerta amarilla por viento para viernes y sábado por lo tanto es importante reforzar las precauciones y cuidados bajo este fenómeno.

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Por qué el viento norte afecta a los pacientes hipertensos

En diálogo con Todo Se Ve, el médico cardiólogo Luis Freijó (MP 2768) explicó que estas condiciones pueden generar un esfuerzo adicional para el organismo, principalmente en personas con antecedentes de hipertensión, enfermedades cardíacas o problemas respiratorios.

“Sobre todo, los pacientes cardiovasculares deben consultar, tomar la medicación y tener cuidado con las prácticas deportivas”, detalló Freijó.

El especialista remarcó que el calor y la baja humedad pueden favorecer la deshidratación, mientras que el polvo puede agravar síntomas respiratorios y aumentar el malestar general.

Recomiendan reducir la actividad física

El cardiólogo aconsejó evitar los ejercicios intensos y las actividades al aire libre durante las horas de mayor temperatura.

“Esos días de viento norte uno recomienda algo mucho más tranquilo en cuanto a actividades físicas y que hagan caso a las recomendaciones médicas de su médico de cabecera”, sostuvo.

Alerta por viento norte: cuidados para pacientes cardíacos y pulmonares (imagen creada con IA)

Alerta por viento norte: cuidados para pacientes cardíacos y pulmonares (imagen creada con IA)

No suspender la medicación

Freijó insistió en que los pacientes hipertensos deben respetar los horarios y las dosis indicadas por sus médicos.

Suspender el tratamiento, modificarlo sin supervisión o descuidar los controles puede favorecer la aparición de una crisis hipertensiva, especialmente en jornadas con condiciones climáticas extremas.

También recomendó consultar ante síntomas como dolor de pecho, falta de aire, mareos, palpitaciones, dolor de cabeza intenso o valores de presión arterial más elevados de lo habitual.

Aumentaron las consultas y las internaciones

El médico aseguró que durante los últimos episodios de viento norte se produjo una mayor demanda tanto en el sistema público como en el privado.

“Tuvimos bastante saturación en la parte pública y en la parte privada, sobre todo en la atención de pacientes críticos. Hubo más consultas por guardia, más internaciones y crisis hipertensivas”, indicó.

Según explicó, este incremento no solo se observa en Jujuy, sino también en otros puntos de la región y del país.

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