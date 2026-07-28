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28 de julio de 2026 - 15:51
SMN.

¿Qué día llegará a 31°C en Jujuy? El viento norte hará subir la temperatura esta semana

El pronóstico anticipa varios días con viento norte y un marcado ascenso de las temperaturas. El viernes será la jornada más cálida en San Salvador de Jujuy.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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 Foto generada con IA 

En una semana marcada por el viento norte, el pronóstico oficial anticipa un importante ascenso de las temperaturas y prevé que el viernes será el día más cálido de la semana, cuando la máxima llegará a 31°C en San Salvador de Jujuy.

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¿Qué día llegará a 31°C en Jujuy? El viento norte hará subir la temperatura esta semana

El viernes será el día más caluroso

De acuerdo con el pronóstico oficial, este martes la capital jujeña tendrá una máxima de 28°C, mientras que el miércoles descenderá a 22°C por el ingreso de aire algo más fresco. Sin embargo, el alivio durará poco. Desde el jueves las temperaturas volverán a subir y el viernes alcanzarán los 31°C, un registro elevado para esta época del año.

El fin de semana volverá a sentirse un descenso térmico, con máximas previstas de 25°C el sábado y 23°C el domingo.

Alerta amarilla por vientos - Imagen creada con IA

Alerta amarilla por vientos - Imagen creada con IA

Por qué vuelve el calor

El ascenso de las temperaturas está directamente relacionado con el regreso del viento norte, un fenómeno habitual durante el invierno en el noroeste argentino.

Esta circulación transporta aire más cálido y seco desde el norte del país, favoreciendo tardes con temperaturas muy superiores a las habituales para la estación.

Durante las últimas semanas, este tipo de situación meteorológica ya provocó jornadas templadas e incluso cálidas en distintos puntos de Jujuy.

Sigue vigente la alerta por fuertes vientos

Mientras se espera el aumento de la temperatura, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por fuertes vientos para este martes en distintos sectores de la provincia.

La advertencia alcanza a:

  • Puna de Cochinoca.
  • Puna de Humahuaca.
  • Puna de Rinconada.
  • Puna de Santa Catalina.
  • Puna de Tilcara.
  • Puna de Tumbaya.
  • Yavi.
  • Susques.
  • Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano.
  • Zona montañosa de Humahuaca.
  • Zona montañosa de Tilcara.
  • Zona montañosa de Tumbaya.

El organismo nacional advirtió que las ráfagas podrían generar inconvenientes momentáneos y recomendó asegurar objetos que puedan volarse, evitar permanecer debajo de árboles o estructuras inestables y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

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