Después del viento norte en Jujuy: cómo recuperar las plantas y evitar que se mueran

El fuerte viento norte que azotó a Jujuy durante los últimos días dejó árboles caídos, cortes de energía y también daños en jardines, patios y balcones. Muchas plantas perdieron sus hojas, otras quedaron quebradas por las ráfagas y no fueron pocos los jujeños que se preguntaron si todavía podían recuperarlas.

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En diálogo con TodoJujuy , Juan Barrera, aficionado a las plantas conocido en redes sociales como "El chico de los Tulipanes" , explicó qué hacer después de un episodio de viento norte y cómo prepararlas para los próximos eventos, ya que este fenómeno suele repetirse durante agosto y septiembre.

La caída de las hojas no siempre significa que la planta haya muerto. Según explicó Barrera, lo primero es comprobar si todavía conserva vida antes de descartarla. "Muchas veces puede pasar que pierda todas las hojas y no sabemos si la planta se secó o no. Tenemos que ver si las ramitas más nuevas todavía son flexibles o rascar un poquito el tronco con la uña. Si vemos que está verde, quiere decir que la planta sigue viva", sostuvo.

El especialista señaló que, en esos casos, lo mejor es continuar con los cuidados habituales y esperar la llegada de la primavera. "Si las raíces siguen vivas, tenemos que seguir regándola normalmente porque en la primavera va a volver a brotar" , aseguró.

En cambio, si la parte superior aparece completamente seca, recomendó revisar la base del tronco antes de tomar una decisión: "Puede ser que arriba esté seca, pero abajo todavía tenga vida. Esa parte seca se puede cortar y la planta puede volver a brotar desde la base".

Qué hacer cuando anuncian viento norte

Pensando en los próximos episodios de viento norte, Barrera aseguró que la prevención es la mejor herramienta para evitar daños.

El primer consejo es realizar un riego profundo antes de que lleguen las ráfagas. "Cuando vemos que hay una alerta meteorológica, lo primero que tenemos que hacer es regar bien las plantas para que lleguen hidratadas y puedan soportar mejor las altas temperaturas y el viento", remarcó y agregó que en el caso de las plantas en maceta, es recomendable moverlas a lugares protegidos. "Las que podemos mover conviene dejarlas en una galería, detrás de una pared o incluso dentro de la casa. El ambiente seco que genera el viento puede terminar secándolas", explicó como un gran consejo.

Aunque muchas personas optan por taparlas con telas o plásticos, Barrera explicó que durante el viento norte esa práctica no resulta conveniente. "No hay que taparlas. La tela o el plástico se mueve con el viento, puede quebrar la planta y además después termina volando. Lo mejor es resguardarlas o dejarlas donde están", detalló el especialista.

Tres consejos para proteger las plantas

El entrevistado resumió las principales recomendaciones para afrontar este fenómeno climático:

Regar profundamente todas las plantas antes de la llegada del viento.

Agrupar las macetas en un lugar protegido y bajarlas al piso para evitar que se caigan o salgan volando.

Colocar tutores en árboles jóvenes o plantas altas para evitar que se quiebren con las ráfagas.

"Si las macetas están en balcones o terrazas también hay que retirarlas de los bordes porque pueden salir volando y representar un riesgo para las personas", especificó Barrera.

Imagen generada con IA - Cuidado de plantas viento norte

Cuidado con el exceso de agua

Una vez que pasa el viento norte, llegan las bajas temperaturas y las heladas, por lo que también es importante modificar el riego. "Después del viento vienen días muy fríos. Ahí no hay que pasarse con el agua porque tarda mucho más en evaporarse y se pueden pudrir las raíces", precisó y explicó que para saber cuándo volver a regar, recomendó observar la humedad de la tierra: "Si la parte superior todavía está húmeda, no hace falta volver a regar. Podemos meter un dedo en la tierra para comprobarlo."

¿Conviene podar las plantas dañadas?

Barrera explicó que el invierno no es la mejor época para realizar podas importantes. "Tratemos de no podar, salvo que haya ramas quebradas que ya sabemos que no van a sobrevivir. Las podas grandes se hacen generalmente al final del invierno para preparar la planta para la primavera", puntualizó.

Asimismo, entre las especies más resistentes al viento, al calor, al frío e incluso a las heladas, Barrera destacó a la lengua de suegra. "Es una planta muy noble. Se aguanta el calor, la lluvia, el frío, las heladas... prácticamente vive sola y necesita muy pocos cuidados", aseguró.