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7 de julio de 2026 - 07:17
Cultivos.

Heladas en Jujuy: qué plantas resisten el frío y cuáles conviene resguardar

Un especialista de Jujuy explicó cuáles son las plantas que mejor soportan las bajas temperaturas y cómo debe ser el riego durante el invierno.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Plantas para invierno en Jujuy - Foto generada con IA

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En diálogo con TodoJujuy, el aficionado a las plantas Juan Barrera explicó que no todas las especies reaccionan de la misma manera frente a las bajas temperaturas. "Tenemos plantas que son propias del invierno, que resisten el frío e incluso crecen con estas temperaturas, y hay otras que son más de verano, que directamente se mueren", señaló.

Entre las flores que mejor se adaptan a esta época mencionó los pensamientos, las caléndulas, las petunias y las amapolas. "Son flores que en esta época es donde más florecen, donde están más lindas y son ideales para darle un poco de color al invierno", comentó el especialista.

Cómo debe ser el riego en invierno

Uno de los errores más frecuentes es mantener el mismo ritmo de riego que durante el verano. Barreras explicó que, con el frío, la tierra tarda mucho más en secarse. "En invierno tenemos que reducir el riego. No las vamos a regar igual que en verano porque cuesta más que la tierra se seque", indicó.

Además, recomendó observar cada planta antes de agregar agua, especialmente durante períodos húmedos. "Hay que mirar si la planta realmente nos pide agua. Con un invierno húmedo como el que estamos teniendo, muchas plantas que están afuera quizás no necesitan riego", explicó.

En cambio, advirtió que las plantas de interior pueden requerir mayor atención debido a la calefacción, que acelera el secado del sustrato.

Plantas para invierno en Jujuy - Foto generada con IA

Plantas para invierno en Jujuy - Foto generada con IA

Cómo protegerlas de las heladas

Para las especies más sensibles al frío, el especialista aconsejó resguardarlas dentro de la vivienda cuando sea posible. Si están plantadas en el jardín, recomendó cubrirlas durante la noche con tela antiheladas, una sábana vieja, un mantel o incluso un plástico.

Sin embargo, aclaró que esa protección debe retirarse durante el día. "Es muy importante que al otro día les saquemos la tela o el plástico porque la planta necesita luz y respirar. Si la tenemos encerrada y cubierta, también se nos va a morir", advirtió.

Otra alternativa es ubicarlas debajo de un árbol, donde reciben cierta protección frente a las heladas más intensas.

Cómo saber si una planta todavía puede salvarse

Barreras explicó que la caída de las hojas no siempre significa que la planta haya muerto. "Agarramos una ramita y la doblamos un poco. Si todavía está flexible, la planta sigue viva. Si se rompe fácilmente, probablemente ya se secó."

En esos casos, recomendó revisar las ramas más cercanas a la base. Si aún conservan un color verde, la planta puede recuperarse con una poda suave, menos riego y paciencia.

Cuándo hay que podar

El especialista también despejó una duda frecuente: el invierno no es el momento indicado para realizar podas intensas. "La poda fuerte se hace recién a finales del invierno, para preparar las plantas para la primavera", precisó. La única excepción son los rosales. "Las únicas plantas que se podan ahora, durante el invierno, son las rosas", precisó.

Para quienes quieran sumar flores al jardín, Barrera recomendó pensamientos, caléndulas, petunias y amapolas. En las huertas, en tanto, aseguró que es un buen momento para sembrar acelga, lechuga, remolacha, habas y zanahorias, ya que son cultivos que toleran bien las bajas temperaturas y las heladas.

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