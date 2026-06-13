Las mejores plantas para combatir el estrés y la ansiedad. 

Las plantas pueden ser un buen complemento para reducir el estrés y la ansiedad, principalmente por sus efectos aromáticos, su impacto visual y el bienestar general que generan en los espacios. Te contamos cuáles son las mejores.
Cuáles son las mejores plantas para reducir el estrés y la ansiedad
Uno de los remedios naturales más habituales para paliar el insomnio, acabar con los dolores de cabeza y eliminar el estrés de nuestras vidas, es utilizar el perfume de la lavanda.
Ya sea al natural, en incienso, en aceite, o en bolsitas de hojas secas repartidas por armarios y cajones, el aroma de esta planta tiene propiedades asombrosas que nos ayudarán a estabilizar la mente durante esta complicada época.
Cualquier atisbo de estrés o ansiedad se verá reducido si contás con un poto en casa. Y es que esta planta trepadora, aparte de ser invencible, tiene unas hojas grandes y superbonitas donde el verde se fusiona con tonalidades que oscilan entre el crema y el amarillo.
Otra planta muy valorada es la Aloe vera, que además de sus beneficios para la piel, aporta una sensación de bienestar en el hogar y ayuda a mejorar la calidad del aire en interiores.
También la Matricaria chamomilla, usada en infusiones, tiene efectos calmantes leves que ayudan a reducir la ansiedad. En la misma línea, la Sansevieria trifasciata es conocida por su resistencia y por contribuir a un ambiente más limpio y equilibrado.
Los cactus y las suculentas son, probablemente, la forma más sencilla y asequible de generar el ambiente de trabajo que necesitas en casa.
Con respecto al jazmín, su fragancia floral tiene un efecto relajante comparable al de algunos sedantes químicos. Además de filtrar toxinas del aire, el espatifilio transmite mucha paz visual y exige pocos cuidados.
Los beneficios de tener y cuidar plantas
Cuidar plantas actúa como una terapia natural. Reduce los niveles de estrés y cortisol, mejora la concentración y la productividad, purifica el aire de tu entorno inmediato y fomenta un estado de calma y conexión con el presente.
Está comprobado científicamente: trabajar en un entorno decorado con plantas o con presencia de elementos vegetales incrementan la productividad y el bienestar.
Otro de los grandes beneficios de las plantas es el aumento de la creatividad ya que el hecho rodearnos de elementos naturales evoca en nuestro cerebro una sensación de felicidad similar a cuando nos encontramos en medio del campo.
Por otro lado, el color verde es uno de los más relajantes, y eso significa que nuestra imaginación puede fluir con mayor facilidad.
Además, dedicar unos minutos al día a regar o podar disminuye la fatiga mental y la ansiedad.
Las plantas actúan como filtros naturales, absorbiendo dióxido de carbono y liberando oxígeno, además de neutralizar contaminantes.
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