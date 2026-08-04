Jujuy está bajo alerta alta y extrema por peligro de incendios: cuáles son las zonas de riesgo

Imagen de archivo de un incendio en Jujuy

Jujuy ingresó este martes 4 de agosto bajo alerta alta y extrema por peligro de incendios, según las advertencias que emite diariamente el Servicio Meteorológico Nacional. El aviso se extenderá, en principio, por 72 horas en todo el territorio provincial.

Advertencia por peligro de incendios en Jujuy: zonas peligrosas y días Según el informe emitido por el SMN, desde este martes 4 de agosto y, por lo menos, hasta el jueves 6, Jujuy permanecerá bajo advertencia por peligro de incendios. Tal como muestran los mapas del organismo, se espera que toda la provincia registre niveles de alerta alta y extrema durante este período.

Mapa de incendios del martes 4 de agosto -SMN Para la jornada de este martes, las clases de peligro se ubican en niveles moderados en zonas de la Puna. En tanto, en sectores de los Valles se emitió un aviso de peligro muy alto.

A partir del miércoles y hasta el jueves, se prevé que la clase de peligro vaya incrementando hacia niveles muy altos y extremos. Los sectores de mayor riesgo para ambas jornadas se presentarían principalmente en la Puna.

Los mapas de peligrosidad de incendios en Jujuy Recomendaciones por advertencias de visibilidad reducida por humo El Servicio Meteorológico Nacional brindó recomendaciones a tener en cuenta por advertencias de visibilidad reducida por humo: Evitá actividades al aire libre. Protegete las vías respiratorias y oculares. Intentá no circular pero, si tenés que hacerlo, tomá las precauciones en la ruta con baja visibilidad por humo. Conducí despacio, mantené la distancia y utilizá las luces bajas. Mantenete informado por las autoridades.

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