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4 de agosto de 2026 - 08:29
SMN.

Jujuy está bajo alerta alta y extrema por peligro de incendios: cuáles son las zonas de riesgo

El SMN adivirtió que la provincia de Jujuy atraviesa una advertencia por 72 horas debido al elevado peligro de incendios.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Imagen de archivo de un incendio en Jujuy

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Advertencia por peligro de incendios en Jujuy: zonas peligrosas y días

Según el informe emitido por el SMN, desde este martes 4 de agosto y, por lo menos, hasta el jueves 6, Jujuy permanecerá bajo advertencia por peligro de incendios. Tal como muestran los mapas del organismo, se espera que toda la provincia registre niveles de alerta alta y extrema durante este período.

Mapa de incendios del martes 4 de agosto -SMN

Mapa de incendios del martes 4 de agosto -SMN

Para la jornada de este martes, las clases de peligro se ubican en niveles moderados en zonas de la Puna. En tanto, en sectores de los Valles se emitió un aviso de peligro muy alto.

A partir del miércoles y hasta el jueves, se prevé que la clase de peligro vaya incrementando hacia niveles muy altos y extremos. Los sectores de mayor riesgo para ambas jornadas se presentarían principalmente en la Puna.

Los mapas de peligrosidad de incendios en Jujuy

Recomendaciones por advertencias de visibilidad reducida por humo

El Servicio Meteorológico Nacional brindó recomendaciones a tener en cuenta por advertencias de visibilidad reducida por humo:

  1. Evitá actividades al aire libre.
  2. Protegete las vías respiratorias y oculares.
  3. Intentá no circular pero, si tenés que hacerlo, tomá las precauciones en la ruta con baja visibilidad por humo.
  4. Conducí despacio, mantené la distancia y utilizá las luces bajas.
  5. Mantenete informado por las autoridades.

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