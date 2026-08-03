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3 de agosto de 2026 - 11:44
Jujuy.

La Catedral de Jujuy seguirá cerrada: el arreglo llevará al menos dos años más

Finalizó la etapa de diagnóstico técnico en la Iglesia Catedral, y el edificio necesita una intervención estructural completa.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Iglesia Catedral de Jujuy (Archivo)

Iglesia Catedral de Jujuy (Archivo)

La Iglesia Catedral de Jujuy continuará cerrada por razones de seguridad mientras se avanza con el proyecto de intervención estructural. Desde la Dirección Provincial de Patrimonio confirmaron que ya finalizó el diagnóstico técnico sobre el estado actual del edificio y que la recuperación integral demandará no menos de dos años más.

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La situación se originó a partir del desmoronamiento parcial del muro norte de la Catedral, un problema que obligó a cerrar el templo y a iniciar estudios especializados para determinar el nivel de daño y los pasos necesarios para garantizar la estabilidad del edificio.

Ya está listo el diagnóstico sobre la Catedral

Sebastián Pasin, director provincial de Patrimonio, explicó que se están cerrando las primeras etapas de trabajo iniciadas tras los problemas detectados en la Catedral.

“Ya contamos con un diagnóstico desarrollado por especialistas de acá de la provincia de Jujuy y del Coliseo, así que ya tenemos una clara definición de qué ha pasado con el muro y también tenemos una propuesta de intervención para asegurar la estabilidad estructural del muro y de la Catedral”, indicó.

"Tenemos una clara definición de qué ha pasado con el muro" "Tenemos una clara definición de qué ha pasado con el muro"

El funcionario remarcó que esa es la razón por la cual el edificio permanece cerrado. La decisión fue conversada con el obispo, quien acompañó la medida debido al riesgo que representa el estado actual de la estructura.

“Principalmente hay una cuestión de seguridad hacia las personas” “Principalmente hay una cuestión de seguridad hacia las personas”

Junto a personal del CONICET avanzan los trabajos en la Iglesia Catedral

Junto a personal del CONICET avanzan los trabajos en la Iglesia Catedral

Qué pasó con el muro norte

Según el diagnóstico técnico, los daños más importantes se registraron en el muro norte. Pasin explicó que el problema estaría vinculado a una intervención realizada en la primera mitad del siglo pasado.

“Los daños principales se han visto en el muro norte a raíz de una intervención que se realizó en la primera mitad del siglo pasado, que tiene que ver con este coronamiento, esta cornisa que se le agregó al muro hecha de hormigón armado, y unas modificaciones en la cubierta”, detalló.

Esa intervención generó una fisura longitudinal en el muro. Además, los cambios en la cubierta permitieron el ingreso de agua de lluvia en el interior de la estructura, lo que afectó su estabilidad.

“Lo que generó es una fisura longitudinal en el muro y, a raíz del cambio de cubierta, la incorporación de agua de lluvia justamente en todo el alma del cuerpo, lo que pone en riesgo la estabilidad integral”, explicó.

En la madrugada del 14 de marzo de 2025, se produjo el desmoronamiento parcial de un sector del muro superior lateral de la Catedral Basílica de Jujuy. El hecho ocurrió como consecuencia de las intensas lluvias

En la madrugada del 14 de marzo de 2025, se produjo el desmoronamiento parcial de un sector del muro superior lateral de la Catedral Basílica de Jujuy. El hecho ocurrió como consecuencia de las intensas lluvias

Primero apuntalarán el muro

El objetivo inmediato es asegurar la estructura. Para eso, se proyecta el apuntalamiento del muro afectado y una intervención que permita estabilizar el edificio antes de avanzar con una restauración más amplia.

“Lo que se busca ahora es apuntalar todo el muro para asegurar la estabilidad”, señaló el director de Patrimonio.

Pasin aclaró que la Catedral no requiere solamente una reparación sobre el muro y la cubierta, sino una intervención integral sobre todos sus componentes.

“La Catedral merece una intervención integral, no solamente en el muro y en la cubierta. Merece una intervención integral en todos sus componentes” “La Catedral merece una intervención integral, no solamente en el muro y en la cubierta. Merece una intervención integral en todos sus componentes”

Una obra que demandará al menos dos años más

El funcionario indicó que, una vez asegurada la estabilidad estructural, la Provincia buscará avanzar con nuevos estudios y proyectos para encarar la recuperación completa del edificio.

También remarcó que se trata de un proceso complejo porque la Catedral es un monumento histórico nacional y porque la Provincia está absorbiendo los costos vinculados a la intervención.

Sobre los plazos, Pasin fue claro: “Estos no son proyectos de corto plazo, lamentablemente son proyectos de muy largo plazo, y por lo menos estamos pensando no menos de dos años más”.

De esta manera, la Catedral continuará cerrada mientras se definen y ejecutan las obras necesarias para garantizar su seguridad y preservar uno de los edificios históricos más importantes de Jujuy.

Lo que tenés que saber

  • La Catedral de Jujuy seguirá cerrada por seguridad.
  • Ya finalizó el diagnóstico técnico sobre el estado del edificio.
  • El principal daño está en el muro norte.
  • El problema se vinculó con una intervención realizada en la primera mitad del siglo pasado.
  • Se detectó una fisura longitudinal y filtración de agua de lluvia.
  • Primero buscarán apuntalar y estabilizar el muro.
  • Luego se avanzará con una intervención integral.
  • La obra demandará no menos de dos años más.
  • La Catedral es un monumento histórico nacional.
  • La Provincia absorberá los costos de la intervención.

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