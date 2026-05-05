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5 de mayo de 2026 - 16:43
Precaución.

Alertan por alias falsos en la colecta para la Catedral de Jujuy: cómo donar sin caer en estafas

Desde la Iglesia Catedral advirtieron sobre intentos de fraude en la campaña solidaria. Confirmaron el alias oficial y la nueva fecha del sorteo.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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En diálogo con TodoJujuy, el padre Manuel Alfaro explicó que fieles advirtieron sobre cuentas similares al alias oficial, utilizadas con fines fraudulentos.

“Nos dijeron que había alias muy parecidos, que cambiaban un punto o un número”, señaló Alfaro. Si bien aclaró que personalmente no encontró estos casos en redes sociales, confirmó que catequistas y miembros de la comunidad sí detectaron situaciones sospechosas.

“Siempre hay gente que quiere llevar para el propio bolsillo algo que es netamente comunitario”, expresó el sacerdote.

Cómo identificar el alias correcto

Desde la Catedral pidieron extremar los cuidados antes de realizar cualquier transferencia.

El alias oficial es: obispadocarpa.2026

Además, al momento de ingresar el alias, debe figurar como titular la cuenta del Obispado de Jujuy, no de una persona particular.

Embed - La Iglesia Catedral prorrogó el sorteo del bono contribución: cuándo será

El bono sigue y el sorteo cambia de fecha

La campaña del bono contribución continúa activa. El sorteo, que originalmente estaba previsto para abril, fue reprogramado. Ahora se realizará el 16 de julio, en el marco del Día de la Virgen del Carmen. “Pedimos la prórroga y fue autorizada, así que seguimos con la venta de los bonos”, indicó el párroco.

Los fondos recaudados están destinados a sostener la carpa donde actualmente se celebran misas, encuentros y actividades religiosas, mientras avanzan las obras en la Catedral. También se organizan iniciativas comunitarias, como ventas de comida, para colaborar con el mismo objetivo.

iglesia catedral carpa atrio (3)

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