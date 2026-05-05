Alertan por alias falsos en la colecta para la Catedral de Jujuy: cómo donar sin caer en estafas

La campaña solidaria impulsada por la Iglesia Catedral de Jujuy para financiar obras y sostener actividades encendió una alerta en los últimos días. Detectaron la circulación de alias falsos que buscan desviar donaciones.

Jujuy La Iglesia Catedral lanza un bono contribución para pagar la carpa

Solidaridad. Lanzan una colecta para abonar la carpa de la Iglesia Catedral donde se celebran las misas

En diálogo con TodoJujuy , el padre Manuel Alfaro explicó que fieles advirtieron sobre cuentas similares al alias oficial, utilizadas con fines fraudulentos.

“Nos dijeron que había alias muy parecidos, que cambiaban un punto o un número”, señaló Alfaro. Si bien aclaró que personalmente no encontró estos casos en redes sociales, confirmó que catequistas y miembros de la comunidad sí detectaron situaciones sospechosas.

“Siempre hay gente que quiere llevar para el propio bolsillo algo que es netamente comunitario” , expresó el sacerdote.

Cómo identificar el alias correcto

Desde la Catedral pidieron extremar los cuidados antes de realizar cualquier transferencia.

El alias oficial es: obispadocarpa.2026

Además, al momento de ingresar el alias, debe figurar como titular la cuenta del Obispado de Jujuy, no de una persona particular.

Embed - La Iglesia Catedral prorrogó el sorteo del bono contribución: cuándo será

El bono sigue y el sorteo cambia de fecha

La campaña del bono contribución continúa activa. El sorteo, que originalmente estaba previsto para abril, fue reprogramado. Ahora se realizará el 16 de julio, en el marco del Día de la Virgen del Carmen. “Pedimos la prórroga y fue autorizada, así que seguimos con la venta de los bonos”, indicó el párroco.

Los fondos recaudados están destinados a sostener la carpa donde actualmente se celebran misas, encuentros y actividades religiosas, mientras avanzan las obras en la Catedral. También se organizan iniciativas comunitarias, como ventas de comida, para colaborar con el mismo objetivo.