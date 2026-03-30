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30 de marzo de 2026 - 09:19
Solidaridad.

Catedral de Jujuy: reprograman el sorteo del bono para financiar la carpa

El bono “Todos por la Catedral de Jujuy” cambió de fecha. Buscan reunir fondos para sostener la carpa donde se celebran las misas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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Según se detalló en el parte oficial, el sorteo que estaba previsto para el 6 de abril de 2026 se realizará finalmente el 16 de julio de 2026. La prórroga fue autorizada por el Instituto Provincial de Juegos de Azar de Jujuy (INPROJUY), mediante la Resolución Nº 86.

Desde la institución recordaron que el objetivo del bono es solventar la compra de la carpa instalada en el atrio de la Catedral. Ese espacio se utiliza actualmente para la celebración de las misas, mientras el templo permanece cerrado al público por trabajos de restauración.

La estructura fue montada para garantizar la continuidad de las actividades litúrgicas y tiene capacidad para recibir a cientos de fieles.

iglesia catedral carpa atrio (3)

Una solución provisoria ante las obras

La Catedral permanece cerrada desde 2025, luego del derrumbe parcial de un sector del muro norte durante un período de intensas lluvias. Desde entonces, se llevan adelante tareas de diagnóstico y planificación con la participación de equipos técnicos y científicos, con el objetivo de avanzar en la restauración del histórico edificio.

Mientras tanto, la carpa instalada en el atrio se convirtió en un espacio clave para sostener las celebraciones religiosas, incluyendo fechas importantes del calendario litúrgico.

Cómo colaborar

El bono contribución forma parte de las acciones impulsadas por la comunidad para acompañar este proceso.

La iniciativa busca reunir los fondos necesarios para afrontar los costos de la estructura que permite que la Catedral continúe con sus actividades, en un contexto donde la participación de los fieles resulta fundamental.

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