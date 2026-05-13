Rescataron de cazadores a 20 quirquinchos en Palma Sola

Un operativo de rescate de fauna realizado en Palma Sola permitió recuperar 20 quirquinchos que se encontraban en situación de riesgo. “Recibimos es un aviso de la Policía que habían hecho un decomiso a cazadores”, contó el biólogo Eduardo Vargas .

Jujuy. Liberaron a un quirquincho y a un grupo de tortugas de agua dulce en Palma Sola

Confirmó que los operativos se habían realizado a diferentes personas. “15 estaban relativamente bien, por lo que solamente se los chipeó y se los liberó , mientras que los otros restantes tenían diferentes tipos de heridas, producto del tipo de caza”.

El especialista dijo que la caza se hace con perros que los persiguen . “Los agarran, el quirquincho bolita lo que hace es cerrarse y ahí ya van los cazadores y los levantan, pero los perros los pueden lastimar. Uno tiene un orificio, producto probablemente de un colmillo de un perro”.

Embed - EDUARDO VARGAS – Biólogo

Los quirquinchos fueron sometidos a evaluaciones sanitarias para conocer su estado general y determinar si estaban en condiciones de regresar al ambiente natural sin riesgos. “Otros tienen diferentes tipos de raspones y a medida que vayan evolucionando, vamos a ver de ir liberándolos”.

Vargas subrayó que la idea es tratar de liberarlos “más o menos en la misma área, pero tratando de ver que sea un área donde no ingresen cazadores”, lo que sucederá tras los controles veterinarios y las tareas de rehabilitación.

Confirmó que todas las especies de la fauna silvestre nativa están protegidas por leyes nacionales y leyes provinciales. “La policía hizo esta infracción y nosotros también hicimos esta infracción para que todo este tema no quede en la nada, sino que lleguemos, por lo menos, a hacer multa a los cazadores”.

Quirquinchos en peligro de extinción

Los quirquinchos son especies que se encuentran en peligro de extinción debido a la caza furtiva para el consumo de su carne y el tráfico ilegal para hacerlos mascotas. También los buscan para convertirlos en amuletos, charangos y matracas; algo que ocurre tanto en el norte de la Argentina como en el sur de Bolivia.

quirquincho Los quirquinchos están al borde del peligro de exitinción. /Imagen ilustrativa

Estas actividades de caza y las de destrucción de su hábitat para convertirlo en zonas de cultivo han disminuido considerablemente la población de quirquinchos en las últimas décadas. Se trata de animales de lenta reproducción cuya hembra solo da a luz a una o dos crías por año. Cuando comienzan las temporadas de frío se convierten en animales fáciles de capturar ya que cierran sus caparazones.

Dónde denunciar caza de animales silvestres

Para denuncias por presencia de animales de la fauna silvestre herida, tráfico, caza ilegal, venta y comercialización, y maltrato, llamar al: 3884 564931 (CAFAJu).