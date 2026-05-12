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12 de mayo de 2026 - 13:45
Jujuy.

La propuesta del Gobierno a los gremios docentes en paritarias

CEDEMS informó los detalles de la oferta del Gobierno, que incluye aumentos en distintos ítems y ampliación de pasajes para docentes del interior.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
(Foto de archivo).

(Foto de archivo).

Esta mañana retomaron las paritarias entre el Gobierno de Jujuy y los gremios docentes. El Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) difundió los números presentados por el Ejecutivo provincial, que contemplan incrementos en distintos componentes del salario y beneficios vinculados al transporte.

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Según detalló el gremio, uno de los puntos centrales de la oferta impacta sobre el básico gris, con una suba del 6,13%. Además, el cargo de un docente con 15 horas pasaría de $910 mil a $925 mil durante mayo.

La propuesta también establece modificaciones en la hora cátedra y otros adicionales salariales. Desde CEDEMS aclararon que los montos recién fueron recibidos y que serán evaluados en asamblea durante el próximo sábado.

Cómo quedarían los principales ítems salariales

De acuerdo con la información difundida por el sindicato, la hora cátedra en básico gris pasaría a ubicarse en $22.152. En paralelo, la hora cátedra en blanco permanecería en $9.872.

Otro de los puntos incluidos dentro de la oferta corresponde al título docente, que registraría un incremento del 2%. A su vez, el suplemento no remunerativo que actualmente se ubica en 90 sufriría una modificación y bajaría a 80 dentro del esquema presentado por el Gobierno.

También se incorporan mejoras en otros conceptos salariales. Entre ellos aparece el adicional por formación continua, que tendría una suba de $5 mil.

Desde CEDEMS explicaron que todos estos números formarán parte del debate interno que mantendrán los afiliados en las próximas horas para definir una postura frente a la oferta oficial.

El gremio insiste con un salario ligado a la canasta básica

Tras conocerse los detalles de la propuesta, el sindicato remarcó que mantiene su postura histórica respecto al salario docente. “Nosotros sostenemos que el salario inicial debe llegar a la canasta básica familiar”, expresaron desde el gremio.

En ese marco, señalaron que el incremento más importante dentro de la propuesta corresponde al básico gris, donde el impacto alcanza el 6,13%.

La negociación salarial continúa abierta y se espera que los distintos sectores docentes analicen los números antes de comunicar una respuesta formal al Ejecutivo provincial.

Ampliarán los pasajes

Además de los cambios salariales, la propuesta oficial incorpora un beneficio destinado a docentes de Nivel Medio y Nivel Superior que deben recorrer largas distancias para llegar a sus lugares de trabajo.

Según informó CEDEMS, los trabajadores que viajen más de 60 kilómetros contarán desde ahora con la duplicación de sus abonos a través de un Programa de Ampliación Excepcional del Pasaje.

La medida apunta principalmente a docentes que trabajan en localidades alejadas y realizan recorridos extensos dentro del territorio provincial para cumplir funciones en escuelas y establecimientos educativos.

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