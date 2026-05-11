Polémica por una escena de Sydney Sweeney en "Euphoria" que generó debate entre los fans

El quinto episodio de la tercera temporada de Euphoria generó una fuerte ola de críticas en redes sociales tras la emisión de varias escenas de alto contenido sexual protagonizadas por Sydney Sweeney , en su rol de Cassie Howard , una creadora de contenido en OnlyFans que intenta cubrir las deudas de su esposo con un prestamista .

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El capítulo, titulado “This Little Piggy” y emitido por HBO , mostró a Cassie produciendo material para su perfil en la plataforma: se la ve grabándose mientras se chupa un dedo del pie , posando en topless frente a un cliente y realizando contenidos de ASMR en ropa interior, susurrando a cámara frases como “ Hola, soy tu chica de ensueño favorita ”.

En otra escena, Cassie desliza el micrófono por su escote y luego lo acerca hacia su zona íntima , en una secuencia que refuerza el tono explícito del episodio .

El episodio titulado “This Little Piggy” mostró a Cassie realizando contenido para OnlyFans, incluyendo topless, ASMR y escenas consideradas perturbadoras por la audiencia.

Dentro de la ficción, su representante Maddy Perez (interpretada por Alexa Demie ), participa en la organización de parte de las grabaciones y acompaña a Cassie en la administración de su creciente comunidad de seguidores, que llega a las 50.000 suscripciones . En ese mismo arco narrativo, también se muestra el envío por correo de ropa interior usada de Cassie a un cliente.

La respuesta del público en redes sociales fue mayoritariamente negativa. De acuerdo con lo publicado por el Daily Mail, numerosos usuarios describieron el episodio como “perturbador” y consideraron que la serie “ha ido demasiado lejos”.

Maddy Perez, interpretada por Alexa Demie, gestionó las grabaciones y el incremento de suscriptores en la cuenta de Cassie, quien alcanzó 50.000 seguidores en la plataforma.

“¿Por qué estoy viendo a Cassie chuparse los dedos de los pies?”, escribió un usuario en redes. Otro sumó: “Esta temporada de Euphoria se está convirtiendo en un ritual de humillación para Sydney Sweeney”.

El episodio también desarrolló varias líneas narrativas en paralelo. Zendaya, en su papel de Rue, quien colabora como informante de la DEA, fue trasladada a una zona aislada por Alamo (interpretado por Adewale Akinnuoye-Agbaje), dueño de un club de striptease. Allí, el personaje la obliga a cavar un pozo y luego la entierra hasta el cuello, antes de que la escena se corte abruptamente a negro.

Una profundización sobre el deterioro emocional de los personajes

Por otro lado, Jules —personaje interpretado por Hunter Schafer— mantiene una relación como “sugar baby” con un cirujano plástico que le paga el alquiler del departamento, aunque su vínculo sentimental con Rue introduce tensiones en esa dinámica.

Las redes sociales reaccionaron con rechazo al capítulo, calificándolo de perturbador y acusando a la serie de haber ido demasiado lejos con su contenido.

En el desarrollo del personaje de Cassie, el influencer Brandon Fontaine la invita a mudarse a su mansión donde conviven distintos creadores de contenido. Su esposo, Jacob Elordi en el papel de Nate, lejos de oponerse, le sugiere incluso que grabe un video junto a él.

Cassie intenta despedir a Maddy, aunque luego desiste cuando se entera de que ella le había conseguido una audición para la telenovela de prime time L.A. Nights. Maddy, que en realidad había falseado la existencia de esa oportunidad, termina presionando a Maude Apatow en su rol de Lexi para que incluya el nombre de su hermana en la lista del área de casting.

Más adelante, Cassie realiza una audición interpretando un monólogo de Antonio y Cleopatra de Shakespeare, lo que le permite quedarse con el papel.

Trabajadoras reales de OnlyFans criticaron la representación en Euphoria, señalando que muchas escenas violan las políticas de la plataforma y perpetúan estereotipos dañinos del trabajo sexual.

Sin embargo, los 30.000 dólares que envía a Nate no alcanzan para cubrir una deuda vencida con el prestamista, quien responde de manera violenta amputándole un dedo del pie y cortándole el anular. El cierre de la temporada tiene fecha prevista para el 31 de mayo.

“Euphoria” está enfadando a las estrellas de OnlyFans

La forma en que la tercera temporada de Euphoria retrata a Cassie como usuaria de OnlyFans no solo provocó incomodidad en parte del público general, sino que también despertó críticas por parte de creadoras reales de la plataforma.

Según declaraciones recogidas por Variety, varias trabajadoras del servicio cuestionaron la representación, al considerar que resulta poco precisa, basada en estereotipos y, en algunos casos, incluso contraria a las reglas y condiciones de uso del propio sitio.

Sydney Leathers, quien trabaja en OnlyFans desde 2017, comentó al medio que en la narrativa “hay mucho que es ridículo y caricaturesco”.

Sam Levinson justificó la representación absurda de OnlyFans, argumentando que su objetivo era explorar un nivel más profundo de sátira visual en la ficción.

Según explicó, “hay tantas cosas que le hacen hacer que ni siquiera están permitidas en OnlyFans, y eso solo ya es exasperante: el contenido de juego de roles de bebé donde aparece vestida con pañal, por ejemplo. Las procesadoras de tarjetas de crédito tienen normas muy estrictas que hay que cumplir, y las reglas son cada vez más restrictivas".

Además, recordó que las políticas de uso de OnlyFans establecen de forma explícita la prohibición de cualquier tipo de contenido que simule la representación de menores, advirtiendo que su incumplimiento puede derivar en la suspensión o eliminación de la cuenta.

Maitland Ward, quien actualmente genera ingresos de seis cifras mensuales como creadora en la plataforma y que alcanzó notoriedad por su participación en la comedia Boy Meets World y en la película White Chicks (conocida en español como ¿Y dónde están las rubias?), adoptó una postura aún más tajante.

Las audiencias expresaron críticas tras la difusión de escenas de alto contenido sexual para la historia de Cassie Howard.

“En el clima que vivimos, que la vistieran de bebé para hacer contenido pornográfico de OnlyFans fue más que preocupante y perpetúa el estereotipo de que las trabajadoras sexuales no tienen brújula moral y harán cualquier cosa por dinero", dijo.

Y agregó: “Siempre existe el estigma falso de que el trabajo sexual es sinónimo de tráfico sexual y abuso. Y simplemente dijeron, hagamos una broma de esto. Eso es muy gracioso. Yo no me río”.

Críticas desde la industria

El creador de la serie, Sam Levinson, explicó en una entrevista con The Hollywood Reporter que su objetivo al incluir las escenas vinculadas a OnlyFans era incorporar “una nueva capa de lo absurdo”, evitando que la historia quedara encerrada dentro de la fantasía del personaje.

Así fue la escena más discutida de Sydney Sweeney en Euphoria.

En relación con la puesta de iluminación de esas secuencias, precisó que se utilizaron únicamente los anillos de luz habituales en el trabajo de una creadora real. “Cuando estás dentro, es una luz frontal preciosa, pero luego te alejas y solo es un charco de luz rodeado de oscuridad. Es sórdido e impactante”, describió.

Para Maitland Ward, esas palabras refuerzan lo que considera el problema central. Según expresó a Variety, “Eso me dice mucho sobre por qué esta trama de OnlyFans está siendo representada de la manera en que lo está. No se está tomando en serio”.

En esa misma línea, agregó: “me recuerda cuando paseaba en lencería en Boy Meets World. Son los chicos de la sala de guionistas dando rienda suelta a sus fantasías”.

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Entre la intención artística y la mirada de las creadoras reales

Alix Lynx, también vinculada al ámbito de la creación de contenido, admitió en diálogo con Variety que ciertos aspectos de la narrativa pueden resultar verosímiles, como la táctica de Cassie de asistir a eventos de influencers para aumentar su exposición.

Sin embargo, cuestionó con énfasis la noción de que el éxito dentro de OnlyFans se logra de manera rápida o automática, señalando que esa representación no se ajusta a la realidad del trabajo en la plataforma.

“Se retrata que si solo te vistes y haces locuras, al instante ganarás dinero, o que solo tienes que estar buena y tener pechos grandes y al instante lo logras, y no funciona así. Tienes que crecer y cultivar una base de fans de verdad”, apuntó.